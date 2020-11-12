Destaque da Chape, Busanello renova o contrato com multa milionária

Em alta na Série B, a Chapecoense trabalha nos bastidores para renovar contratos e manter o seu elenco até o término da temporada, que está previsto para fevereiro de 2021.De acordo com o site ge, o Verdão do Oeste sacramentou a renovação do lateral-direito Busanello. Agora, a multa rescisória foi para a casa dos R$ 40 milhões.