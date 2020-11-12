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Destaque da Chape, Busanello renova o contrato com multa milionária

Novo vínculo do atleta com o Verdão do Oeste vai até dezembro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 15:08

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:08

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Em alta na Série B, a Chapecoense trabalha nos bastidores para renovar contratos e manter o seu elenco até o término da temporada, que está previsto para fevereiro de 2021.De acordo com o site ge, o Verdão do Oeste sacramentou a renovação do lateral-direito Busanello. Agora, a multa rescisória foi para a casa dos R$ 40 milhões.
Com apenas 22 anos, o atleta ganhou uma oportunidade após Alan Ruschel ser detectado com Covid-19 e não saiu mais. Titular da posição, ele tem se tornado peça chave na briga pelo acesso.
Desde a sua estreia no time profissional, Busanello disputou nove partidas pela Chapecoense e anotou dois gols.

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