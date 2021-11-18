Destaque da base, Pedrinho Vilhena fala sobre a final do Brasileiro Sub-20 contra o Internacional

A grande final do Campeonato Brasileiro sub-20 será disputada entre São Paulo e Internacional. O primeiro jogo será neste domingo (21) no Beira Rio, às 16h. Pedrinho Vilhena, um dos destaques do São Paulo sub-20 na temporada, diz que o time está pronto para o clássico nacional. - É a primeira final que o São Paulo chega na categoria. Então queremos muito ganhar. Sabemos das dificuldades que serão os dois jogos, contra um adversário forte e tradicional. Mas estamos prontos, preparados para realizarmos duas grandes partidas. Espero que sejamos melhores do que eles e conquistemos esse tão sonhado título – afirmou o meia são-paulino.

Pedrinho já foi relacionado para um jogo do time profissional e em 2022 será um dos integrantes do grupo principal do Tricolor Paulista. O meia atuou em 26 partidas na atual temporada (19 no Brasileiro e 7 no Paulistão) e marcou 6 gols, todos na competição nacional.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na semifinal, o São Paulo eliminou o Flamengo, quando venceu por 1 a 0 no primeiro jogo, com assistência de Pedrinho. Na segunda partida, empatou o em 1 a 1. Como recomendação para a finalíssima, é bom ficar de olho em atletas como Nicola, do Internacional; além de Pet, Talles, Pedrinho e Pajé, do São Paulo.

A partida de volta acontecerá no dia 28 de novembro, às 11h, no Morumbi. O jogo contará com a presença de torcida.