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Destaque da base do São Paulo, meia William Gomes é convocado para a seleção brasileira sub-15

O atleta foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para integrar o elenco na preparação da equipe do para o Sul-Americano da categoria
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Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 16:09
Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques das categorias de base do São Paulo, o meia William Gomes foi convocado pela seleção brasileira sub-15 nesta quarta-feira (14). O atleta participará da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria. Sob o comando do treinador Dudu Patetuci, o time treinará na Granja Comary, em Teresópolis.O atleta se mostrou feliz com a convocação e atribuiu a conquista aos treinos realizados no São Paulo.
- Mesmo sem competições oficiais desde o ano passado, por causa da pandemia, tenho me dedicado aos treinos no São Paulo. Fiquei muito feliz quando soube da convocação. Vou me apresentar bastante motivado para buscar um espaço no grupo que irá disputar o Sul-Americano - declarou o atleta.
Sergipano de Aracaju, nascido em 2006, o atleta possui, também, um contrato de patrocínio e formação com a Puma, uma das principais marcas de material esportivo.O meia é considerado um dos talentos mais promissores da base do Tricolor e assinou o vínculo em julho do ano passado. O contrato é de formação, em parceria com o São Paulo.

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