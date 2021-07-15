Destaque da base do São Paulo, meia William Gomes é convocado para a seleção brasileira sub-15

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Um dos principais destaques das categorias de base do São Paulo, o meia William Gomes foi convocado pela seleção brasileira sub-15 nesta quarta-feira (14). O atleta participará da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria. Sob o comando do treinador Dudu Patetuci, o time treinará na Granja Comary, em Teresópolis.O atleta se mostrou feliz com a convocação e atribuiu a conquista aos treinos realizados no São Paulo.

- Mesmo sem competições oficiais desde o ano passado, por causa da pandemia, tenho me dedicado aos treinos no São Paulo. Fiquei muito feliz quando soube da convocação. Vou me apresentar bastante motivado para buscar um espaço no grupo que irá disputar o Sul-Americano - declarou o atleta.