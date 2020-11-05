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futebol

Destaque da Aparecidense, meia Albano elogia campanha do time

Líder isolada do Grupo A5 da Série D, clube tem a melhor campanha de sua chave...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 01:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 01:37
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Líder isolada do Grupo A5 da Série D, a Aparecidense tem incontestavelmente a melhor campanha de sua chave. Além da defesa menos vazada com apenas sete gols sofridos em 10 partidas, a equipe possui o ataque mais positivo, tendo balançado as redes rivais 19 vezes. Vice-artilheiro do time, o meia Albano elogia a trajetória do clube goiano na competição.
- Temos 70% de aproveitamento no campeonato e isso deixa claro que estamos muito bem na disputa. Ainda restam quatro rodadas para o encerramento da primeira fase e até lá buscaremos a máxima pontuação possível - garantiu.
Albano é um dos principais nomes da Aparecidense na temporada 2020. Aos 23 anos, vem se destacando com gols e assistências. Para o atleta, ser líder ao final da fase inicial do torneio é uma meta essencial.
- A classificação é o objetivo número um, mas terminarmos em primeiro é muito importante, pois nos dá vantagem na sequência e impõe respeito aos nossos adversários - concluiu.

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