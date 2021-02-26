Destaque da Aparecidense em 2020, Albano espera temporada ainda melhor

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Um dos destaques da Aparecidense na última temporada, o meia Albano iniciou 2021 valorizado no mercado. Após receber algumas sondagens e quase ser negociado com o Remo, o atleta acertou a sua permanência no clube goiano para o próximo estadual. Com 23 anos, o jovem jogador se mostra animado para a sequência de sua carreira.

- Sem dúvida 2020 foi o meu melhor ano até agora. Marquei 11 gols em 21 jogos, dei várias assistências e acabei me destacando bastante. Tenho muita esperança de que esta próxima temporada será superior, pois evoluímos sempre e estou ainda mais experiente - disse.

O clube de Albano chegou muito perto de dois objetivos recentemente. Na Série D foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final e bateu na trave na tentativa de subir de divisão nacional. Já no Campeonato Goiano a Aparecidense parou na semifinal, sendo batida pelo Atlético-GO. Albano lamenta os insucessos, mas faz questão de valorizar as campanhas.