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futebol

Destaque da Aparecidense em 2020, Albano espera temporada ainda melhor

Meia marcou 11 gols e projeta um 2021 com números melhores do que ano passado...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 20:25
Crédito: Divulgação
Um dos destaques da Aparecidense na última temporada, o meia Albano iniciou 2021 valorizado no mercado. Após receber algumas sondagens e quase ser negociado com o Remo, o atleta acertou a sua permanência no clube goiano para o próximo estadual. Com 23 anos, o jovem jogador se mostra animado para a sequência de sua carreira.
- Sem dúvida 2020 foi o meu melhor ano até agora. Marquei 11 gols em 21 jogos, dei várias assistências e acabei me destacando bastante. Tenho muita esperança de que esta próxima temporada será superior, pois evoluímos sempre e estou ainda mais experiente - disse.
O clube de Albano chegou muito perto de dois objetivos recentemente. Na Série D foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final e bateu na trave na tentativa de subir de divisão nacional. Já no Campeonato Goiano a Aparecidense parou na semifinal, sendo batida pelo Atlético-GO. Albano lamenta os insucessos, mas faz questão de valorizar as campanhas.
- Fizemos papéis muito bonitos em ambas as competições. Assim como Mirassol e Atlético nos superaram, nós também tínhamos totais condições de batê-los. O grupo tinha qualidade, união e foco. Tenho orgulho do que realizamos - encerrou.

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