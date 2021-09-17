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Destaque contra o Santos no profissional, João Mafra marca primeiro gol pelo São Bernardo

Volante deixou sua marca pela primeira vez com a camisa do Tigre na vitória sobre o Atibaia, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista sub-20...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 09:36
Crédito: Divulgação
O volante João Mafra marcou o seu primeiro gol pelo São Bernardo, na vitória de 2 a 0 diante do Atibaia pelo Campeonato Paulista Sub-20. Ele balançou a rede adversária após uma bela cobrança de falta, no canto do goleiro. O jogador comemorou o tento marcado e projetou o futuro da equipe do ABC Paulista na competição estadual.
- Fiquei muito feliz de marcar esse primeiro gol pela equipe e ter ajudado meus companheiros e o time a sair com a vitória no jogo. Estamos bem no campeonato e vamos lutar por grandes coisas na competição - afirmou o jogador.Pelo Tigre do ABC, onde é capitão, Mafra disputou 4 jogos e marcou um gol. Ele começou a sua carreira no Londrina, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Jr, Copa do Brasil Sub-20 e Paranaense Sub-19. No Tubarão, jogou 32 partidas e marcou dois gols.
Depois teve a oportunidade de estrear no profissional pelo Cianorte (PR), quando entrou em campo diante do Santos pela Copa do Brasil. Ainda atuou no empate contra o Boavista (RJ) pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Logo após, se transferiu ao time Sub-20 do São Bernardo, onde atualmente joga no Campeonato Paulista da categoria.
O atleta de 19 anos já foi campeão paranaense pelo Sub-15 do Coritiba e Sub-20 do Londrina. Mafra é a grande aposta da diretoria para o time profissional e uma das grandes esperanças de venda para clubes maiores do futebol brasileiro e internacional.

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