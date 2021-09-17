Destaque contra o Santos no profissional, João Mafra marca primeiro gol pelo São Bernardo

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O volante João Mafra marcou o seu primeiro gol pelo São Bernardo, na vitória de 2 a 0 diante do Atibaia pelo Campeonato Paulista Sub-20. Ele balançou a rede adversária após uma bela cobrança de falta, no canto do goleiro. O jogador comemorou o tento marcado e projetou o futuro da equipe do ABC Paulista na competição estadual.

- Fiquei muito feliz de marcar esse primeiro gol pela equipe e ter ajudado meus companheiros e o time a sair com a vitória no jogo. Estamos bem no campeonato e vamos lutar por grandes coisas na competição - afirmou o jogador.Pelo Tigre do ABC, onde é capitão, Mafra disputou 4 jogos e marcou um gol. Ele começou a sua carreira no Londrina, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Jr, Copa do Brasil Sub-20 e Paranaense Sub-19. No Tubarão, jogou 32 partidas e marcou dois gols.

Depois teve a oportunidade de estrear no profissional pelo Cianorte (PR), quando entrou em campo diante do Santos pela Copa do Brasil. Ainda atuou no empate contra o Boavista (RJ) pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Logo após, se transferiu ao time Sub-20 do São Bernardo, onde atualmente joga no Campeonato Paulista da categoria.