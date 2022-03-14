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Destaque contra o Mirassol, Reinaldo não perde pênalti pelo São Paulo desde 2019

O atleta marcou mais um pênalti na última partida disputada pelo Tricolor, no último domingo (13)...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 17:10

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:10

O São Paulo venceu o Mirassol por 3 a 0 neste último domingo (13), sendo Reinaldo o autor do primeiro gol, após uma cobrança de pênalti. O jogador não perdeu nenhuma cobrança desde 2019.O camisa 6 do Tricolor somou um total de 14 cobranças seguidas cumpridas com êxito. A última vez que o lateral-esquerdo errou um pênalti foi em setembro de 2019, em uma partida contra o Goiás, válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.
Desde então, segue invicto em todas as cobranças marcadas. Ao todo, o atleta soma quinze cobranças vestindo a camisa do São Paulo. Destas, sete colocaram o time em vantagem, duas empataram a partida e seis foram responsáveis por abrir o placar.Nesta temporada 2022, Reinaldo foi responsável por dois gols, sendo o primeiro contra o Água Santa e o segundo contra o Mirassol, na última partida disputada. Ambos frutos de pênaltis também.
Considerado o destaque da partida do último domingo (13), Rogério Ceni enfatizou o bom rendimento do jogador.
- O Reinaldo como batedor de pênaltis é bem superior a mim quando jogava. Ele tem aproveitamento de 90%, 95%, eu tinha aproveitamento de 80% mais ou menos quando batia. Eu tenho muito mais convicção que o Reinaldo vai fazer o gol do que eu quando batia - afirmou.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo já está classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, mas ainda enfrentará o Botafogo-SP, no Morumbi, às 16h, em partida válida pela competição.
Crédito: Reinaldonãoperdeunenhumpênaltidesde2019(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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