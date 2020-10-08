Dest revela empolgação com Liga dos Campeões e admiração por brasileiro

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O lateral Sergiño Dest, recém-contratado pelo Barcelona, revelou estar animado para debutar na Liga dos Campeões pelo clube, revelou em entrevista à “beIN Sport”. O norte-americano também se mostrou animado por estar atuando ao lado de Lionel Messi e afirmou que se espelha em um brasileiro ídolo culé.

- Será um momento especial jogar ao lado de Messi contra Cristiano Ronaldo (em relação ao confronto entre Barcelona e Juventus pela Champions), espero por esse momento. Darei o meu melhor por este clube e tentarei ganhar todos os títulos, como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.Além disso, o ala diz se inspirar em Daniel Alves, um dos principais laterais da história recente do futebol e que conquistou muitas taças com a camisa blaugrana.

- Agora eu jogo na equipe dos meus sonhos e prestei muita atenção nele. Talvez no futuro eu possa jogar como ele.