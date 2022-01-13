futebol

Desportivo Brasil é letal no 1º tempo e elimina Ceará da Copinha

Equipe paulista marcou dois gols em 18 minutos de jogo ...
LanceNet

13 jan 2022 às 16:55

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:55

Nesta quinta-feira (13), o Desportivo Brasil anotou dois gols em menos de 20 minutos contra o Ceará no primeiro tempo. Logo depois, os cearenses até tentaram, mas o clube paulista se postou bem na defesa e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copinha.
Na próxima fase, o Desportivo Brasil encara outro nordestino, desta vez, uma das surpresas da competição, o Iape, do MaranhãoDESPORTIVO BRASIL COM TUDO!
A primeira etapa foi toda do Desportivo Brasil, que conseguiu abrir dois gols de vantagem. Com apenas quatro minutos de jogo, após linda enfiada de bola de Raynan, Giovanny saiu cara a cara com o goleiro e anotou o primeiro.
Aos 18 minutos, David Braga recebeu em velocidade, invadiu a área, puxou para a canhota e guardou o segundo gol do Desportivo Brasil. Mais tarde, Giovanny saiu novamente cara a cara com o goleiro, mas desta vez, chutou para fora.
O Ceará tentava se reconstruir na partida e tinha algumas oportunidades, mas não conseguiu levar perigo. O Desportivo Brasil começou a aproveitar os contragolpes e bola parada.
CEARÁ ATÉ TENTOU...Na segunda etapa, o Ceará voltou com duas alterações para tentar ao menos o empate, mas quem levou perigo primeiro foi o Desportivo. Em cobrança ensaiada de escanteio, Raynan apareceu livre, mas chutou para fora.
Na reta final, o time alvinegro foi para o tudo ou nada e teve boa chance com Romarinho, que entrou no decorrer da partida. Novamente, o atacante chegou pelo lado direito, cruzou na área, mas ninguém conseguiu desviar.
Pedro Igor fez boa jogada individual aos 39 minutos, mas parou no goleiro João Calheira. Sem sucesso, o Ceará está eliminado e o Desportivo Brasil segue na Copinha. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Desportivo Brasil 2 x 0 Ceará Local: Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP)Data/horário: 13 de janeiro de 2022, às 15h (horário de Brasília)Gols marcados: Giovanny (4'/2T) (1-0), David Braga (18'/1T) (2-0)Cartões amarelos: Wendell (Ceará), Luis Barreto, Caique (Desportivo Brasil)
DESPORTIVO BRASIL: João Calheira; Gabriel Messias, Guilhere Souza, Luis Barreto e Renan Chaves; Kayo (Caique - intervalo), Raynan e Matheus Rampon; David Braga, Giovanny Morais (Victor Barbara 22'/2T) e Marcelo Santos (Victor Hugo 22'/2T). Técnico: Jean Rodrigues.
CEARÁ: David Scheneider; Atila, Jonathan, Jefferson (João Vila Verde 26'/2T) e Patrick (Daguia 7'/2T); Rubens, Wendell, David (Tallison 22'/2T) e João Victor (Pedro Igor - intervalo); Caio Rafael (Romarinho 22'/2T) e Felipe Micael (Gutierrez - intervalo).
DavidBragacomemoragoldoDesportivoBrasilcontraoCearánaCopinha2022

