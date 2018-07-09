Desportiva vence o Sport em jogo-treino pré-Copa Espírito Santo

O lateral Sorriso comemorou o gol com Mádisson Crédito: Desportiva/Divulgação

Ainda é apenas a primeira atividade de jogo, mas a Desportiva Ferroviária deu mostras que chega na Copa Espírito Santo 2018 para brigar. No jogo-treino realizado na manhã desta segunda-feira, no Engenheiro Araripe, em Cariacica, a Locomotiva Grená derrotou o Sport, por 2 a 1.

Na primeira etapa da partida disputada em dois tempos de 35 minutos, a Tiva jogou melhor e, depois de desperdiçar algumas chances, conseguiu abrir o placar em uma cobrança de falta do lateral direito Sorriso.

Na única chance real do Sport, no primeiro tempo, o goleiro Edgar evitou o gol de Barraca, que entrou livre, na diagonal pelo lado esquerdo.

Na etapa final, após um chute rasteiro de Edinho, o goleiro Richard soltou a bola nos pés do zagueiro Rafael Olioza, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e comemorar o segundo gol.

As duas equipes fizeram bastantes modificações e, antes do fim, o Sport diminuiu em um pênalti cobrado por Roger. A Tiva também ainda teve chances de ampliar, mas o placar ficou mesmo em 2 a 1.

Escalações

No primeiro tempo, o técnico Vevé escalou a Desportiva Ferroviária com Edgar; Sorriso, David, Rafael Olioza e Ratinho; Gean Miller, Ramon, Mádisson e Edinho; João Vitor e Weltinho. Já o Sport foi escalado pelo treinador Pedro Artur com Richard; Paulista, Ernani, Max e Peixe; Barraca, Kaíque e Gustavo; Roniele, Adão e Paulista.

Copa Espírito Santo

Na Copa Espírito Santo 2018, a Desportiva Ferroviária está no Grupo B ao lado de Vitória, Castelo, Tupy e Atlético Itapemirim. A estreia da Locomotiva Grená acontece no dia 21 de julho, às 15h, diante do Tupy, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.