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Vitória grená

Desportiva vence o Sport em jogo-treino pré-Copa Espírito Santo

Time do técnico Vevé venceu por 2 a 1, com gols do lateral Sorriso e do zagueiro Rafael Olioza

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 20:20
O lateral Sorriso comemorou o gol com Mádisson Crédito: Desportiva/Divulgação
Ainda é apenas a primeira atividade de jogo, mas a Desportiva Ferroviária deu mostras que chega na Copa Espírito Santo 2018 para brigar. No jogo-treino realizado na manhã desta segunda-feira, no Engenheiro Araripe, em Cariacica, a Locomotiva Grená derrotou o Sport, por 2 a 1.
Na primeira etapa da partida disputada em dois tempos de 35 minutos, a Tiva jogou melhor e, depois de desperdiçar algumas chances, conseguiu abrir o placar em uma cobrança de falta do lateral direito Sorriso.
Na única chance real do Sport, no primeiro tempo, o goleiro Edgar evitou o gol de Barraca, que entrou livre, na diagonal pelo lado esquerdo.
Na etapa final, após um chute rasteiro de Edinho, o goleiro Richard soltou a bola nos pés do zagueiro Rafael Olioza, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e comemorar o segundo gol.
As duas equipes fizeram bastantes modificações e, antes do fim, o Sport diminuiu em um pênalti cobrado por Roger. A Tiva também ainda teve chances de ampliar, mas o placar ficou mesmo em 2 a 1.
Escalações
No primeiro tempo, o técnico Vevé escalou a Desportiva Ferroviária com Edgar; Sorriso, David, Rafael Olioza e Ratinho; Gean Miller, Ramon, Mádisson e Edinho; João Vitor e Weltinho. Já o Sport foi escalado pelo treinador Pedro Artur com Richard; Paulista, Ernani, Max e Peixe; Barraca, Kaíque e Gustavo; Roniele, Adão e Paulista.
Copa Espírito Santo
Na Copa Espírito Santo 2018, a Desportiva Ferroviária está no Grupo B ao lado de Vitória, Castelo, Tupy e Atlético Itapemirim. A estreia da Locomotiva Grená acontece no dia 21 de julho, às 15h, diante do Tupy, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.
O Sport está no Grupo A com Linhares, Serra, São Mateus e com o Real Noroeste, adversário do primeiro jogo, que também acontece no dia 21 de julho, às 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

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