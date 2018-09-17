Desportiva vence o Castelo torce pelo 'impossível' na última rodada

Vencer era obrigação para seguir com uma esperança mínima de ir às semifinais da Copa Espírito Santo. Na tarde deste domingo, no Estádio Emílio Nemer, em Castelo, a Desportiva goleou o time da casa por 4 a 1 pela nona rodada, e ainda se permite sonhar, mesmo que seja uma possibilidade distante. O lateral Ratinho, o meia Edinho, o atacante Willy e o zagueiro David marcaram os gols do time grená. Paulinho Tevez fez o de honra para o time da casa.

Madisson ajudou a Desportiva a vencer o Castelo e seguir sonhando com a classificação Crédito: Rafaela Gueller/Divulgação

Com o resultado positivo, a Tiva foi aos mesmos 13 pontos do vice-líder do Grupo B, Vitória, porém segue em terceiro por ter três gols de saldo a menos que o Alvianil. Como não joga na rodada derradeira, no próximo sábado, a Desportiva vai torcer (e muito) para que o Vitória seja derrotado pelo já eliminado Tupy, por uma diferença de pelo quatro gols.

O Castelo, já eliminado, com a derrota deste domingo segue com a apenas um ponto somado e na lanterna do grupo. O time do Sul do Estado cumpre tabela no próximo sábado, às 15h, quando enfrenta o Atlético Itapemirim, no José Olívio Soares.

LINHARES 1 X 3 SÃO MATEUS

Também sonhando com a classificação, o São Mateus venceu o Linhares, no José Olímpio da Rocha - a partida foi realizada em Águia Branca, no campo do Real Noroeste, pelo placar de 3 a 1. O time mateense contou com gols de Pedro M'bappé, Augusto e Otávio, enquanto que Hulk descontou para a Coruja.