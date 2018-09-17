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Copa ES

Desportiva vence o Castelo torce pelo 'impossível' na última rodada

O 4 a 1 mantém as chances mínimas de ir à semifinal, mas para isso precisará de uma combinação improvável na última rodada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 22:29

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 22:29

Vencer era obrigação para seguir com uma esperança mínima de ir às semifinais da Copa Espírito Santo. Na tarde deste domingo, no Estádio Emílio Nemer, em Castelo, a Desportiva goleou o time da casa por 4 a 1 pela nona rodada, e ainda se permite sonhar, mesmo que seja uma possibilidade distante.  O lateral Ratinho, o meia Edinho, o atacante Willy e o zagueiro David marcaram os gols do time grená. Paulinho Tevez fez o de honra para o time da casa.
Madisson ajudou a Desportiva a vencer o Castelo e seguir sonhando com a classificação Crédito: Rafaela Gueller/Divulgação
Com o resultado positivo, a Tiva foi aos mesmos 13 pontos do vice-líder do Grupo B, Vitória, porém segue em terceiro por ter três gols de saldo a menos que o Alvianil. Como não joga na rodada derradeira, no próximo sábado, a Desportiva  vai torcer (e muito) para que o Vitória seja derrotado pelo já eliminado Tupy, por uma diferença de pelo quatro gols.
O Castelo, já eliminado, com a derrota deste domingo segue com a apenas um ponto somado e na lanterna do grupo. O time do Sul do Estado cumpre tabela no próximo sábado, às 15h, quando enfrenta o Atlético Itapemirim, no José Olívio Soares.
LINHARES 1 X 3 SÃO MATEUS
Também sonhando com a classificação, o São Mateus venceu o Linhares, no José Olímpio da Rocha - a partida foi realizada em Águia Branca, no campo do Real Noroeste, pelo placar de 3 a 1. O time mateense contou com gols de Pedro M'bappé, Augusto e Otávio, enquanto que Hulk descontou para a Coruja.
Com o triunfo, o Pit Bull do Norte chegou aos 12 pontos do segundo colocado Serra, mas fica atrás nos critérios de desempate. O que deixa o time mateense animado é que na última rodada o confronto é justamente entre os dois, e no Sernamby, sábado, às 15h, onde o Sama é muito forte. Uma vitória simples basta para ir às semifinais.

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