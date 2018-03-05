Desportiva repudia ação da Polícia Militar em clássico com o Serra

O empate em 1 a 1 entre Desportiva e Serra foi o menor dos problemas no Engenheiro Araripe, no último sábado, pela 8ª rodada do Capixabão. Ao fim da partida, a torcida grená (cerca de 1.000 torcedores) tentou deixar o estádio, mas se deparou com os portões fechados: a Polícia Militar optou por liberar primeiro a torcida visitante (pouco mais de 100 torcedores). A medida gerou tumulto e os policiais acabaram usando spray de pimenta para tentar acalmar os ânimos. Na confusão, algumas pessoas ficaram feridas. Por nota, a Desportiva se posicionou a respeito da ação da Polícia e garantiu que vai fazer uma denúncia.

"Diante do ocorrido no clássico deste sábado, contra o Serra, a Associação Desportiva Ferroviária manifesta repúdio à ação da Polícia Militar, que foi totalmente responsável pela estratégia de bloquear a saída da nossa torcida, com cerca de mil pessoas, para primeiramente dar vazão à torcida visitante, com pouco mais de 100 torcedores, contrariando a logística do clube e o que normalmente é praticado nos grandes jogos, onde a torcida visitante espera a saída do time da casa. A decisão equivocada e desastrosa da Polícia Militar gerou descontentamento da nossa torcida e uma reação totalmente desproporcional dos policiais. A nova diretoria se esforça para trazer o torcedor aos estádios - o clássico deste sábado contou com 1.101 pagantes, o que representa o maior público pagante desta edição do Campeonato Capixaba, até o momento - e está revoltada com o ocorrido, lamentando os transtornos causados aos torcedores. Portanto, o clube informa que irá denunciar os fatos aos órgãos competentes da Polícia Militar.