Desportiva quer comemorar o milésimo jogo no Estadual assumindo a liderança

A Desportiva terá um motivo a mais para buscar a liderança do Capixabão, neste sábado (03), diante do Real Noroeste, às 16h, no Engenheiro Araripe: o time grená atingirá a marca de mil partidas em sua história no Estadual.

Mas para retomar à ponta da competição, será necessário torcer por um revés do líder Serra, que vai até o Norte do Estado para desafiar o São Mateus, no Sernamby, às 18h30. O tricolor serrano lidera com seis pontos, empatado com o Atlético Itapemirim, mas com dois jogos a menos que o time do Sul do Estado.

O Galo da Vila teve duas partidas antecipadas por disputar a Copa Verde. O atual campeão capixaba, aliás, mede forças na terceira rodada com o Vitória, às 16 horas, no domingo (04), no estádio Salvador Costa, na Capital. Caso vença o Alvianil e o Serra ao menos empate diante do Pit Bull, o Atlético terminará a rodada na liderança.

Tentando entrar no grupo dos quatro que vão à fase semifinal, o Espírito Santo recebe o empolgado Rio Branco de Venda Nova, neste domingo, às 17h, no Kleber Andrade, em Cariacica. O Santão vem de boa vitória por 2 a 0 sobre o Real Noroeste, em Águia Branca, na última rodada.

Finalizando a terceira rodada do Capixabão, na segunda-feira (05), o lanterninha Tupy encara o Doze, às 16h30, no Estádio Salvador Costa.

JOGOS DA 3ª RODADA

Hoje

Desportiva x Real Noroeste - 16h (Engenheiro Araripe)

São Mateus x Serra - 18h30 (Sernamby)

Domingo (04)

Vitória x Atlético Itapemirim - 16h (Salvador Costa)

Espírito Santo x Rio Branco VN - 17h (Kleber Andrade)

Segunda (05)