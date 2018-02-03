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Capixabão

Desportiva quer comemorar o milésimo jogo no Estadual assumindo a liderança

Grenás recebem o Real Noroeste, neste sábado, às 16 horas, no Araripe, pela 3ª rodada em jogo histórico para o time
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 23:58

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 23:58

A Desportiva terá um motivo a mais para buscar a liderança do Capixabão, neste sábado (03), diante do Real Noroeste, às 16h, no Engenheiro Araripe: o time grená atingirá a marca de mil partidas em sua história no Estadual.
Mas para retomar à ponta da competição, será necessário torcer por um revés do líder Serra, que vai até o Norte do Estado para desafiar o São Mateus, no Sernamby, às 18h30. O tricolor serrano lidera com seis pontos, empatado com o Atlético Itapemirim, mas com dois jogos a menos que o time do Sul do Estado.
O Galo da Vila teve duas partidas antecipadas por disputar a Copa Verde. O atual campeão capixaba, aliás, mede forças na terceira rodada com o Vitória, às 16 horas, no domingo (04), no estádio Salvador Costa, na Capital. Caso vença o Alvianil e o Serra ao menos empate diante do Pit Bull, o Atlético terminará a rodada na liderança.
Tentando entrar no grupo dos quatro que vão à fase semifinal, o Espírito Santo recebe o empolgado Rio Branco de Venda Nova, neste domingo, às 17h, no Kleber Andrade, em Cariacica. O Santão vem de boa vitória por 2 a 0 sobre o Real Noroeste, em Águia Branca, na última rodada.
Finalizando a terceira rodada do Capixabão, na segunda-feira (05), o lanterninha Tupy encara o Doze, às 16h30, no Estádio Salvador Costa.
JOGOS DA 3ª RODADA
Hoje
Desportiva x Real Noroeste - 16h (Engenheiro Araripe)
São Mateus x Serra - 18h30 (Sernamby)
Domingo (04)
Vitória x Atlético Itapemirim - 16h (Salvador Costa)
Espírito Santo x Rio Branco VN - 17h (Kleber Andrade)
Segunda (05)
Tupy x Doze - 16h30 (Salvador Costa)

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