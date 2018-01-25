Desportiva Ferroviária elege Álvaro Marinho como o novo presidente

A Desportiva Ferroviária conheceu o seu novo presidente, na noite desta quarta-feira. Única chapa candidata, a Salva-Tiva venceu com Álvaro de Sá Marinho Neto, como presidente, e Robson Alexandrino Santana como vice. A posse do novo Conselho Diretor será marcada após a ata das eleições ser registrada em cartório.

Álvaro Marinho é eleito presidente da Desportiva e tem Robson Santana como vice Crédito: Henrique Montovanelli

Aos 62 anos de idade e sócio do clube desde 2006, Álvaro Marinho foi vice-presidente de futebol, entre 2011 e 2014, e será o 18º presidente da história do clube. A principal meta do Conselho Diretor eleito é trabalhar para quitar dívidas.

Sei do compromisso e da responsabilidade, que é muito grande, e estou muito feliz. Pretendia ser presidente da Desportiva e meu nome surgiu no clube após o ocorrido. É um desafio, mas nós conhecemos as dificuldades da Desportiva, pelo trabalho que fizemos lá atrás, e o momento agora é de resgatar o clube, que tem muitas dívidas, como o acordo do Ato Trabalhista, e precisa se reorganizar e de ter o apoio do torcedor para arcar com esses compromissos e poder se reestruturar. Queremos resgatar antigos sócios e captar novos, além de buscar mais patrocínios. Temos um grupo muito forte, com pessoas sérias e vamos trabalhar muito. A torcida, mais uma vez, será muito importante nesse processo, afirma o presidente eleito.

Ao seu lado, Álvaro Marinho poderá contar com a experiência de Robson Santana, que foi o presidente no retorno da Desportiva Ferroviária, entre 2011 e 2012. Robson relembra aquele período complicado na história do clube e sabe que, novamente, terá muito trabalho pela frente.

Vendo a situação que o clube se encontra neste momento, eu não poderia ficar de fora. Em 2011, encontramos a Desportiva em uma situação mais difícil, com seu patrimônio todo delapidado, sem futebol e sem funcionários. Na minha gestão, trabalhamos para não perder o nosso patrimônio e conseguimos. Também colocamos o time de volta na primeira divisão estadual, com muitas dificuldades. Então hoje, a situação é diferente, o clube enfrenta os problemas de dívidas, mas tem patrimônio e está em atividade, com a torcida ao nosso lado. Estamos com pessoas determinadas e vamos trabalhar muito em prol da Desportiva, garante o vice-presidente eleito.

Além do novo Conselho Diretor, foram eleitos 20 novos conselheiros e 10 suplentes, que irão se reunir, em data ainda a ser definida, para eleger presidente, vice-presidente e secretário do Conselho Deliberativo.

Conselho Diretor eleito:

Presidente: Álvaro de Sá Marinho Neto

Vice-Presidente: Robson Alexandrino Santana

Vice Social e Esportivo: João Carlos Pereira Rocha

Vice Administrativo: Orlando Carlos dos Santos Filho

Vice de Patrimônio: Elmo Fernando dos Santos

Vice Comercial: Nandes Sérgio Burmann