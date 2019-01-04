Copinha

Desportiva encerra jejum e fica em boa situação na Copa São Paulo

Uma equipe capixaba não vencia na estreia da competição desde 2013. Última vez foi com o São Mateus
Murilo Cuzzuol

04 jan 2019 às 15:17

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 15:17

Assim que o juiz encerrou a partida entre Vitória-BA e Desportiva, o clube capixaba quebrou uma escrita que perdurava desde 2013: a de um clube capixaba mão vencia na estreia da Copa São paulo de Futebol Junior. Felizmente, o jejum de meia década foi encerrado no triunfo por 2 x 1 sobre os baianos, nesta quinta-feira (03), em partida válida pelo Grupo 14. Na última vez que isso aconteceu, o São Mateus passou pelo Corinthians-AL, por 1 x 0.
A Desportiva, de branco, fez bonito na estreia da Copinha ao superar o Vitória-BA Crédito: Reprodução/internet
Mais do que os três pontos importantíssimos, a vitória coloca a Locomotiva em boa situação na chave em busca da classificação à segunda fase, visto que o Vitória-BA era encarado como favorito à vaga. O time capixaba é o segundo colocado nos critérios de desempate, visto que o saldo de gols do Novorizontino, que passou pelo União Barbarense é superior ao do time grená (2 a 1).
Já na próxima rodada a Tiva pode dar mais um passo na busca da vaga. No domingo, às 13h45, o rival é o time da casa. Em caso de uma nova vitória grená, combinada com um empate ou derrota do Novorizontino para o Vitória-BA, a Desportiva ficaria a um empate na terceira rodada para seguir adiante na Copinha.
SERRA
Enquanto a Desportiva vive situação tranquila, o Serra necessita se recuperar urgentemente da dura derrota sofrida na estreia para a Ferroviária por 3 a 0. Se quiser pensar em classificação, o time cobra coral vai ter de passar por ninguém menos que o São Paulo, que atropelou o Holanda-AM por 7 a 2 na primeira rodada.
A partida também será no domingo, válida pelo Grupo 7, a partir das 21h30, na cidade de Araraquara, no interior paulista.   

