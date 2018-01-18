Desportiva e Atlético Itapemirim ficam no empate na abertura do Capixabão

Na abertura do Capixabão 2018, a Desportiva ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético Itapemirim, no estádio José Olívio Soares, em Itapemirim - a partida foi antecipada da 4ª rodada. Com o resultado da tarde desta quarta-feira, os dois times ficam empatados em 1º lugar na tabela de classificação, ambos com um ponto conquistado.

Atlético x Desportiva aconteceu no José Olívio Soares Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva

Jogando dentro de casa, o Galo da Vila foi quem abriu o placar, aos 11 minutos. Fabiano avançou em rápido contra-ataque e encontrou o atacante Eraldo na área, que recebeu para balançar as redes do goleiro Felipe.

A Tiva não se abalou com o gol sofrido e, aos 31 minutos, Edinho deixou tudo igual após bate-rebate na área. No segundo tempo as equipes fizeram modificações, mas surtiram pouco efeito e o placar foi mantido.

Ficha técnica

Atlético Itapemirim 1 x 1 Desportiva

Atlético: Rodrigo Bambu; Felipe Foca, Kleber Viana, Rhaine e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Fabiano e Zizu (Kaio); Eraldo (Wellinton Pimenta) e Pikachu (Charles). Técnico: Zé Humberto

Desportiva: Felipe; Sorriso, Rodrigo Lacraia (Olioza), David e Davi; Vinicinho, Gean, Tatá e Edinho; Ricardinho (João Vitor) e Carlos Vitor (Heron). Técnico: Rafael Soriano

Gols: Eraldo, aos 11, e Edinho, aos 31 minutos do 1º tempo.

Árbitro: Devarly do Rosário

Público: 247 pagantes

Renda: R$ 3.350,00

Primeira rodada