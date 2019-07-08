Desportiva apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo

Recheado de jovens, o elenco é mesclado com alguns atletas experientes, com destaque para o zagueiro Lucas Trindade (ex-Corumbaense-MS), os laterais Gabriel (ex-Rio Branco de Venda Nova) e Ayrton (ex-Anapolina-GO), e os volantes Caetano (ex-Serra) e David (ex-Tupy).

Mas a aposta mesmo é em garotos talentosos, que passaram pelo crivo da comissão técnica comandada por Erich Bomfim. São jogadores que seguem no clube após o Capixabão, como o volante Max, o meia Dodô e o atacante Marcos Vinicius, mas também tem reforços jovens, como o lateral direito Paulinho, o zagueiro João Vitor, os meias Marcinho e Adrien, além dos atacantes Matheus Costa e Thallyson.