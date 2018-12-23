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Futebol

Desportiva anuncia mais um reforço para a disputa do Capixabão

Grenás trouxeram o atacante Diego Morais, o Maceió, de 28 anos e que estava no futebol gaúcho

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 20:15
Diego Morais é mais um nome a reforçar os grenás no Estadual Crédito: Divulgação
Na busca em reforçar o elenco para a disputa do Capixabão e bater de frente com os principais concorrentes, a Desportiva anunciou mais uma contratação. Trata-se do atacante Diego Morais, com passagens pelo Juventude e Portuguesa Santista, e que estava no Brasil de Farroupilha-RS. 
Conhecido como Maceió, o jogador de 28 anos chega empolgado para a disputa do Estadual 2019. "Eu só tenho a agradecer à diretoria e ao treinador, Rossato, por me darem esta oportunidade. Estou muito ansioso, empolgado por jogar. Eu só espero, agora, que comecem os treinos e o Campeonato para fazer o melhor dentro de campo. Então, desde já agradeço e espero contar com a imensa torcida que a Desportiva tem", disse Diego Morais, que fez as categorias de base no Internacional. 
Ele se juntará ao restante do elenco grená em janeiro, no Araripe para a pré-temporada, em data ainda não definida pela diretoria.

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