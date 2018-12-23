Desportiva anuncia mais um reforço para a disputa do Capixabão

Na busca em reforçar o elenco para a disputa do Capixabão e bater de frente com os principais concorrentes, a Desportiva anunciou mais uma contratação. Trata-se do atacante Diego Morais, com passagens pelo Juventude e Portuguesa Santista, e que estava no Brasil de Farroupilha-RS.

Conhecido como Maceió, o jogador de 28 anos chega empolgado para a disputa do Estadual 2019. "Eu só tenho a agradecer à diretoria e ao treinador, Rossato, por me darem esta oportunidade. Estou muito ansioso, empolgado por jogar. Eu só espero, agora, que comecem os treinos e o Campeonato para fazer o melhor dentro de campo. Então, desde já agradeço e espero contar com a imensa torcida que a Desportiva tem", disse Diego Morais, que fez as categorias de base no Internacional.