Despedida? Diego Costa se lesiona e pode ter feito último jogo no Atlético-MG; gesto repercute

O atacante Diego Costa pode ter feito sua última partida com a camisa do Atlético-MG. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, neste domingo, vencido pelo Galo por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, o atacante sofreu duas pancadas em divididas e precisou ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. Na saída do campo, quando deu lugar a Vargas, o jogador saudou a torcida com um "tchauzinho". + Veja as obras da Arena MRV em imagens exclusivas do LANCE!

O gesto pode ser simples, como um agradecimento, mas também pode começar a indicar que o futuro de Diego será longe de Belo Horizonte. Em entrevistas e lives recentes o jogador afirmou não saber ainda se irá permanecer. Como a próxima partida já acontece na quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, talvez não haja tempo hábil de recuperação.

- Tem a Copa do Brasil né, que é um jogo muito importante. Ano que vem tem muitas coisas que podem acontecer. Pode ser que eu fique, pode ser que eu saia. Então, o importante é que esse ano foi um ano abençoado por Deus, um ano que a gente conquistou as coisas. No próximo ano, se for para estar aqui, fazer uma pré-temporada e poder fazer o meu melhor, perfeito. Se não, o clube é grande igual, tem grandíssimos jogadores e vai seguir nessa dinâmica, nessa mesma crescente - afirmou, em entrevista à Rádio 98FM.A família de Diego Costa esteve presente no Mineirão para apoiar o jogador na decisão na Copa do Brasil. Para a Rádio Itatiaia, Jair Costa, irmão do atleta que ajuda a gerir sua carreira, disse que torce e sente que o pensamento de Diego Costa é no Galo, mas também não deu certeza sobre o assunto.

Após o jogo, o Atlético informou apenas que Diego será reavaliado nesta segunda-feira após sentir dores na coxa direita. Apesar de o contrato de Diego Costa ir até o fim de 2022, sua saída é possível. Desde que chegou ao Galo em agosto deste ano, o centroavante fez apenas 19 jogos e marcou cinco gols.