Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Despedida de Pepê do Grêmio pode ter ocorrido contra o Novo Hamburgo

Jogador se ressente de dores na região da bacia e vem sendo constantemente monitorado pelo departamento médico...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 10:36
Crédito: Jogador embarca em junho para defender o Porto (Lucas Uebel/Grêmio
O quadro clínico do atacante Pepê pode acabar forçando o fato de que a última partida realizada pelo jogador com a camisa do Grêmio tenha sido no dia 18 de abril contra o Novo Hamburgo. Em partida válida pela penúltima rodada na fase classificatória do Gauchão, ele atuou por 24 minutos na vitória por 3 a 1.>A classificação de todos os grupos até aqui na Copa Sul-AmericanaDesde então, o atacante de 24 anos acertado com o Porto e com viagem de apresentação prevista para o início de junho tem se ressentido de dores na região da bacia. Logo, o monitoramento tanto do departamento médico do tricolor como da equipe de Portugal tem sido contínuo no sentido de analisar a evolução do problema.
Recentemente, ele apareceu no CT Luiz Carvalho apenas fazendo uma espécie de "desafio" com o meio-campista Matheus Henrique onde chegou a mencionar que venceu o desafio proposto estando machucado.
Caso a impossibilidade de jogar novamente pelo Grêmio ocorra, o saldo final da passagem de Pepê no clube desde que ascendeu ao time profissional, algo que aconteceu em 2017, seria de 142 partidas com 31 gols marcados e três edições do Campeonato Gaúcho conquistadas.
Enquanto isso, o restante do elenco sob os olhares de Tiago Nunes se prepara para o desafio da próxima quinta-feira (13) contra o Lanús na Arena pela Sul-Americana.
Em caso de vitória, a equipe chegará aos 12 pontos, abrindo seis do segundo colocado do Grupo H que, nesse momento, é o próprio Lanús, restando somente dois jogos na primeira fase. Vale ressaltar que, na reformulada primeira fase da competição, diferente do que acontece na Copa Libertadores, somente o líder de cada chave avança ao mata-mata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados