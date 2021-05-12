Despedida de Pepê do Grêmio pode ter ocorrido contra o Novo Hamburgo

Crédito: Jogador embarca em junho para defender o Porto (Lucas Uebel/Grêmio

O quadro clínico do atacante Pepê pode acabar forçando o fato de que a última partida realizada pelo jogador com a camisa do Grêmio tenha sido no dia 18 de abril contra o Novo Hamburgo. Em partida válida pela penúltima rodada na fase classificatória do Gauchão, ele atuou por 24 minutos na vitória por 3 a 1.>A classificação de todos os grupos até aqui na Copa Sul-AmericanaDesde então, o atacante de 24 anos acertado com o Porto e com viagem de apresentação prevista para o início de junho tem se ressentido de dores na região da bacia. Logo, o monitoramento tanto do departamento médico do tricolor como da equipe de Portugal tem sido contínuo no sentido de analisar a evolução do problema.

Recentemente, ele apareceu no CT Luiz Carvalho apenas fazendo uma espécie de "desafio" com o meio-campista Matheus Henrique onde chegou a mencionar que venceu o desafio proposto estando machucado.

Caso a impossibilidade de jogar novamente pelo Grêmio ocorra, o saldo final da passagem de Pepê no clube desde que ascendeu ao time profissional, algo que aconteceu em 2017, seria de 142 partidas com 31 gols marcados e três edições do Campeonato Gaúcho conquistadas.

Enquanto isso, o restante do elenco sob os olhares de Tiago Nunes se prepara para o desafio da próxima quinta-feira (13) contra o Lanús na Arena pela Sul-Americana.