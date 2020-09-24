Desfalque nos últimos jogos, Daniel Alves viaja para sul e Argentina

Daniel Alves viajará com a delegação do São Paulo para os próximos dois compromissos da equipe, contra o Internacional, no sábado, e contra o River Plate, na quarta-feira. No entanto, não há garantia de que ele atue já diante do Colorado.
A informação foi dada inicialmente pelo “GE” e confirmada pelo LANCE!. O camisa 10 apareceu nas fotos liberadas pelo clube nos treinos da manhã desta quinta-feira. Ele fraturou o antebraço no dia 28 de agosto e passou por cirurgia na região. Ele vem se recuperando desde então e não atuou com a camisa do time. Nas outras imagens divulgadas pelo São Paulo, Pablo, Reinaldo, Hernanes e Rojas aparecem. O São Paulo tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 12ª rodada. O Internacional é o segundo colocado, enquanto o Tricolor ocupa a terceira posição. Depois, a delegação não retornará à capital paulista, mas, sim, seguirá direto para a Argentina, onde enfrentará o River Plate na quarta-feira, às 21h30, pela Libertadores.
No torneio continental, a situação são-paulina é complicada: em terceiro do grupo com apenas quatro pontos, precisa de uma vitória para continuar vivo na competição. No entanto, a equipe vem de uma goleada para a LDU por 4 a 2, sofrida na última terça-feira, e um trabalho bastante questionado do técnico Fernando Diniz, que se vê na corda bamba, mesmo com o respaldo da diretoria do clube.
Daniel Alves retorna após se envolver em uma polêmica. Sem viajar para o Equador, para a partida contra a LDU, ele postou vários vídeos nas redes sociais nos quais aparece tocando instrumentos musicais e em aglomeração com outras pessoas, sendo que o isolamento social é requerido por conta do coronavírus. Muitos torcedores repercutiram negativamente, já que ele usou justamente o braço em recuperação para “batucar”.