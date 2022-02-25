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futebol

Desfalque do São Paulo, Rigoni não preocupa para os próximos jogos

Atacante não participou do empate sem gols contra o Campinense por conta de uma indisposição...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 13:00
O atacante Rigoni foi desfalque de última hora do São Paulo no empate sem gols contra o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com uma indisposiçâo, o argentino não foi nem para o banco de reservas e ficou no hotel em que a equipe se hospedu. No entanto, o jogador após o mal-estar, já se sentiu bem e inclusive foi ao estádio no final da partida assistir os companheiros. Sendo assim, ele não deve ser problema para a partida contra o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema.
Sem o jogador, Rogério Ceni escalou um trio de ataque formado por Alisson na esquerda, Nikão na direita e Calleri como centroavante. Nesta temporada, Rigoni participou de quatro partidas do São Paulo, com uma assistência, mas nenhum gol marcado. O seu último tento pelo Tricolor foi no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, ainda em outubro do ano passado, sob o comando do ex-técnico Hernán Crespo.
Crédito: RigoninãoatuounapartidacontraoCampinense(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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