Desfalque do São Paulo, Rigoni não preocupa para os próximos jogos

O atacante Rigoni foi desfalque de última hora do São Paulo no empate sem gols contra o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com uma indisposiçâo, o argentino não foi nem para o banco de reservas e ficou no hotel em que a equipe se hospedu. No entanto, o jogador após o mal-estar, já se sentiu bem e inclusive foi ao estádio no final da partida assistir os companheiros. Sendo assim, ele não deve ser problema para a partida contra o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema.