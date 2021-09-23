Desfalque do São Paulo, Luciano mostra olho inflamado e tranquiliza: 'Para tudo há uma ocasião certa'

O atacante Luciano foi desfalque do São Paulo na última quarta-feira (22), no empate por 0 a 0 diante do América-MG. O treinador Hernán Crespo foi avisado de sua ausência já no vestiário, uma vez que uma inflamação no ocular tirou o camisa 11 da partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Afastado dos treinamentos nesta quinta-feira (23), ainda devido ao seu problema oftalmológico, Luciano publicou, nas redes sociais, uma foto de seu olho e uma mensagem tranquilizadora.
O São Paulo conta, ainda, com outro desfalque devido a problemas oculares. O lateral Igor Vinícius sofreu pancada no olho durante a partida contra o Atlético-GO, ficando de fora dos planos da equipe.