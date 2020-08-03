Desfalque desde janeiro, Martín Rodríguez volta a treinar no Vitória

Crédito: Divulgação/Vitória

Uma das peças que conseguiu manter regularidade dentro do 2019 inconstante do Vitória, o arqueiro uruguaio Martín Rodríguez iniciou nessa semana sua transição para volta aos treinamentos. Lesionado no joelho ainda no mês de janeiro contra o Fortaleza pelo Nordestão, ele aproveitou o período de paralisação forçada das competições por conta da pandemia para tratar da sua contusão.

Além de agradecer aos esforços feitos pelo Departamento Médico do Nego, ele garantiu que não haverá qualquer tipo de precipitação no processo de recondicionamento físico para garantir que, uma vez em forma, ele possa voltar a disputar posição sem o risco iminente de nova contusão:

- Consegui a liberação do departamento médico. Agradecer a eles, a estrutura do clube, que me deu todo apoio para uma boa recuperação. Agora só falta conseguir treinar normal, conseguir ritmo para ficar à disposição de Bruno (Pivetti, técnico da equipe). Estou me sentindo bem, com segurança, mas não podemos adiantar os passos porque é uma lesão difícil. Passo a passo vamos trabalhando da melhor maneira.