AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Desfalcado, Bayern viaja para jogar contra um irregular Atlético

Bayern de Munique já garantiu a primeira colocação do Grupo A com duas rodadas de antecedência, mas clube espanhol briga para permanecer no segundo lugar...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 13:18
Crédito: No primeiro jogo, Bayern aplicou goleada impiedosa sobre o time de Simeone (AFP
O Bayern de Munique, já classificado e com a liderança do Grupo A assegurada, viaja para a capital espanhola para encarar o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Enquanto isso, o time dirigido por Diego Simeone luta por uma classificação às oitavas de final.O técnico Hansi-Flick não poderá contar com peças importantes do elenco bávaro para o duelo, como Neuer, Lewandowski, Goretzka, Kimmich e Tolisso. Ainda assim, o alemão confia no elenco que tem, mas sabe que irá encontrar um adversário complicado.
- Será um desafio enorme para todo o time. (O Atlético) Tem a melhor defesa (do Campeonato Espanhol), um grande ataque e um técnico que leva a equipe a um nível excelente. Para nós, é uma grande alegria jogar contra o Atlético. Queremos jogar de forma exitosa.
No primeiro jogo, na abertura da Champions League, o Bayern de Munique aplicou uma goleada impiedosa por 4 a 0 sobre a equipe espanhola. Foi a única derrota do Atlético até o momento na principal competição europeia, mas o time vive uma fase irregular e só conseguiu uma vitória apertada contra o RB Salzburg.
Em outro duelo pelo Grupo A, o Lokomotiv Moscou encara o RB Salzburg em casa, às 15h55 (horário de Brasília), e busca a vitória para sonhar com a conquista do segundo lugar e avançar para as oitavas de final. No entanto, o duelo coloca frente a frente os dois clubes que ainda não conseguiram vencer no torneio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Homem morre em acidente de moto em São Mateus
Motor da embarcação apresentou pane durante pescaria; dupla foi encontrada por equipe da Marinha e passa bem
Dois pescadores são resgatados após embarcação ficar 5 horas à deriva no litoral da Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo com 64 seleções? Entenda por que a Fifa avalia expandir ainda mais o torneio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados