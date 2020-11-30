Desfalcado, Bayern viaja para jogar contra um irregular Atlético

O Bayern de Munique, já classificado e com a liderança do Grupo A assegurada, viaja para a capital espanhola para encarar o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Enquanto isso, o time dirigido por Diego Simeone luta por uma classificação às oitavas de final.O técnico Hansi-Flick não poderá contar com peças importantes do elenco bávaro para o duelo, como Neuer, Lewandowski, Goretzka, Kimmich e Tolisso. Ainda assim, o alemão confia no elenco que tem, mas sabe que irá encontrar um adversário complicado.
- Será um desafio enorme para todo o time. (O Atlético) Tem a melhor defesa (do Campeonato Espanhol), um grande ataque e um técnico que leva a equipe a um nível excelente. Para nós, é uma grande alegria jogar contra o Atlético. Queremos jogar de forma exitosa.
No primeiro jogo, na abertura da Champions League, o Bayern de Munique aplicou uma goleada impiedosa por 4 a 0 sobre a equipe espanhola. Foi a única derrota do Atlético até o momento na principal competição europeia, mas o time vive uma fase irregular e só conseguiu uma vitória apertada contra o RB Salzburg.
Em outro duelo pelo Grupo A, o Lokomotiv Moscou encara o RB Salzburg em casa, às 15h55 (horário de Brasília), e busca a vitória para sonhar com a conquista do segundo lugar e avançar para as oitavas de final. No entanto, o duelo coloca frente a frente os dois clubes que ainda não conseguiram vencer no torneio.