Desencantou! Rigoni, do São Paulo, volta a marcar depois de 19 jogos: 'Dá confiança'

Rigoni comemorou o seu gol na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Mirassol, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. O argentino não balançava as redes desde outubro, quando marcou diante da Chapecoense, ainda com Crespo no comando. – O gol dá confiança, ainda mais quando você fica muito tempo sem marcar. Mas estou contente porque o São Paulo ganhou. Quando o time ganha, estou feliz – afirmou Rigoni, que perdeu o espaço na equipe titular com a má fase.
Rigoni ainda falou sobre a sua fase e disse que treina muito para estar sempre nas melhores condições, ajudando o Tricolor. - Trabalho sempre para estar pronto para quando entrar fazer o melhor. Temos momentos bons e ruins, temos que fazer as coisas bem para que sigamos por um bom caminho - completou o argentino.