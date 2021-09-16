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Desempenho, fuga de polêmica e Campaz: as palavras de Felipão após a eliminação do Grêmio

Técnico gremista disse que "vai ser um inferno" se ele emitir opinião sobre liminar que permitia público ao Flamengo...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 10:18
Crédito: Treinador não quis comentar presença de público no Maracanã (Lucas Uebel/Gremio
Apesar do duro contexto em que se deu a eliminação do Grêmio frente ao Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil com um marcador global de 6 a 0, Felipão viu um ponto positivo no desempenho da equipe no compromisso de volta, disputado no Maracanã. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa entrevista coletiva após o revés por 2 a 0, ele enxergou o time fazendo um bom jogo até os 30 minutos do segundo tempo, período próximo ao que sofreu o primeiro gol de Pedro. A partida da última quarta (15) teve bastidores agitados com a tentativa do tricolor em impedir a presença de público que acabou ocorrendo no Maracanã no equivalente a 40% da capacidade do estádio. Sobre o tema, Felipão foi bastante cauteloso onde, além de priorizar seu pensamento apenas em ajustar a equipe, disse estar ciente do que poderia causar a emissão de sua opinião.Reforço contratado pela diretoria com a equipe já sendo dirigida por Felipão, o meia colombiano Campaz ainda não engatou uma sequência de partidas mais longa. Para o técnico, trata-se apenas de dar tempo de adaptação e "introdução de alguns conceitos" ao atleta classificado por Scolari como "ainda muito novinho". Ou seja, tendo tempo para passar pelo processo. Acabada a trajetória na Copa do Brasil, o Grêmio tem concentração exclusiva na reta final da temporada em se recuperar no Brasileirão onde está na 18ª posição com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo, por ironia do destino, será justamente contra o Flamengo, novamente no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília) no próximo domingo (19).

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