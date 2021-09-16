Desempenho, fuga de polêmica e Campaz: as palavras de Felipão após a eliminação do Grêmio

Apesar do duro contexto em que se deu a eliminação do Grêmio frente ao Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil com um marcador global de 6 a 0, Felipão viu um ponto positivo no desempenho da equipe no compromisso de volta, disputado no Maracanã. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa entrevista coletiva após o revés por 2 a 0, ele enxergou o time fazendo um bom jogo até os 30 minutos do segundo tempo, período próximo ao que sofreu o primeiro gol de Pedro. A partida da última quarta (15) teve bastidores agitados com a tentativa do tricolor em impedir a presença de público que acabou ocorrendo no Maracanã no equivalente a 40% da capacidade do estádio. Sobre o tema, Felipão foi bastante cauteloso onde, além de priorizar seu pensamento apenas em ajustar a equipe, disse estar ciente do que poderia causar a emissão de sua opinião.Reforço contratado pela diretoria com a equipe já sendo dirigida por Felipão, o meia colombiano Campaz ainda não engatou uma sequência de partidas mais longa. Para o técnico, trata-se apenas de dar tempo de adaptação e "introdução de alguns conceitos" ao atleta classificado por Scolari como "ainda muito novinho". Ou seja, tendo tempo para passar pelo processo. Acabada a trajetória na Copa do Brasil, o Grêmio tem concentração exclusiva na reta final da temporada em se recuperar no Brasileirão onde está na 18ª posição com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo, por ironia do destino, será justamente contra o Flamengo, novamente no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília) no próximo domingo (19).