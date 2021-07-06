Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Desempenho do São Paulo no Morumbi no Brasileirão tem queda brusca em relação ao Paulista
futebol

Desempenho do São Paulo no Morumbi no Brasileirão tem queda brusca em relação ao Paulista

Aproveitamento do Tricolor como mandante no estadual caiu 67,59% em relação ao Campeonato Brasileiro. Média de gols também diminuiu consideravelmente...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 08:00
Crédito: Staff Images / Conmebol
A temporada do São Paulo começou muito bem. Com uma campanha incontestável, o time se sagrou campeão paulista e saiu de um fila de quase nove anos sem título. Porém, após o início do Brasileirão, o time caiu de rendimento e, após não vencer nas primeiras nove rodadas do campeonato, a temporada do Tricolor chegou a uma fase muito complicada.
Com isso, o desempenho do time jogando em casa, no Morumbi, despencou comparado a campanha no estadual com a campanha no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No Campeonato Paulista, o São Paulo jogou nove partidas no Morumbi. Dessas, o time venceu oito e empatou uma, ficando invicto como mandante. Ao todo, o aproveitamento do time como mandante foi de 92,59%. Além disso, a equipe marcou 26 gols, uma média de 2,89 por jogo, e sofreu seis, 0,67 por jogo.
Até o momento, no Brasileirão, o Tricolor mandou quatro jogos em seu estádio, dos quais não venceu nenhum. Das quatro partidas, o time empatou três e perdeu uma, obtendo 25% de aproveitamento. Nos quatro jogos, o time marcou quatro gols, uma média de um gol por jogo, enquanto sofreu cinco, uma média de 1,25 gol por jogo.
Dos jogos que jogou em casa, o São Paulo chegou a enfrentar times que lutam na parte de baixo tabela, como o Cuiabá e a Chapecoense, contra os quais o time não confirmou seu favoritismo e empatou nas duas ocasiões.
Com isso, o desempenho do São Paulo caiu 67,59% do Paulista para o Brasileirão, um número muito preocupante. A média de gols caiu em 1,89 por jogo, é quase como se o Tricolor tivesse deixado de marcar dois gols a cada partida. Na defesa, o time passou a sofrer, em média 0,58 gol a mais por jogo.
Ao todo, somando o desempenho do time como mandante na Libertadores, onde venceu duas vezes e perdeu uma, e na Copa do Brasil, onde ganhou o único jogo que disputou em casa por 9 a 1, a queda de desempenho fica ainda mais clara.
Se o desempenho em casa no Brasileirão fosse desconsiderado, o time teria 11 vitórias, um empate e uma derrota no Morumbi, totalizando 87.18% de aproveitamento em casa. Além disso, seriam 40 gols marcados em 13 jogos, uma média de 3.08 gols por partida e oito gols sofridos, 0,61 por jogo.
Ao adicionar os jogos do Campeonato Brasileiro, os números apresentam piora significante. O aproveitamento geral do Tricolor no Morumbi nesta temporada é de 72,55% (14,63% menor). Com 44 gols marcados e 13 sofridos em 17 jogos, a média de gols marcados por partida é de 2,59 (0,49 a menos) e a média de gols sofridos é de 0,76 por jogo (0,15 a mais). Com a queda de desempenho do time jogando em casa, o Tricolor segue sem vencer no Brasileirão. Após nove rodadas, o time acumula cinco empates e quatro derrotas na competição, somando apenas cinco pontos dos 27 já disputados até o momento.
O próximo jogo da equipe é fora de casa, nesta quarta-feira (7), às 21h30. O São Paulo viaja, nesta terça-feira (6), para Porto Alegre, RS, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela décima rodada do Brasileirão.
DESEMPENHO DO SÃO PAULO NO MORUMBI NESTA TEMPORADA
Campeonato Paulista: nove partidas, oito vitórias e um empate 26 gols marcados e seis sofridos
Campeonato Brasileiro: quatro partidas, três empates e uma derrotaquatro gols marcados e cinco sofridos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados