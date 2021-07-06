Desempenho do São Paulo no Morumbi no Brasileirão tem queda brusca em relação ao Paulista

Crédito: Staff Images / Conmebol

A temporada do São Paulo começou muito bem. Com uma campanha incontestável, o time se sagrou campeão paulista e saiu de um fila de quase nove anos sem título. Porém, após o início do Brasileirão, o time caiu de rendimento e, após não vencer nas primeiras nove rodadas do campeonato, a temporada do Tricolor chegou a uma fase muito complicada.

Com isso, o desempenho do time jogando em casa, no Morumbi, despencou comparado a campanha no estadual com a campanha no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No Campeonato Paulista, o São Paulo jogou nove partidas no Morumbi. Dessas, o time venceu oito e empatou uma, ficando invicto como mandante. Ao todo, o aproveitamento do time como mandante foi de 92,59%. Além disso, a equipe marcou 26 gols, uma média de 2,89 por jogo, e sofreu seis, 0,67 por jogo.

Até o momento, no Brasileirão, o Tricolor mandou quatro jogos em seu estádio, dos quais não venceu nenhum. Das quatro partidas, o time empatou três e perdeu uma, obtendo 25% de aproveitamento. Nos quatro jogos, o time marcou quatro gols, uma média de um gol por jogo, enquanto sofreu cinco, uma média de 1,25 gol por jogo.

Dos jogos que jogou em casa, o São Paulo chegou a enfrentar times que lutam na parte de baixo tabela, como o Cuiabá e a Chapecoense, contra os quais o time não confirmou seu favoritismo e empatou nas duas ocasiões.

Com isso, o desempenho do São Paulo caiu 67,59% do Paulista para o Brasileirão, um número muito preocupante. A média de gols caiu em 1,89 por jogo, é quase como se o Tricolor tivesse deixado de marcar dois gols a cada partida. Na defesa, o time passou a sofrer, em média 0,58 gol a mais por jogo.

Ao todo, somando o desempenho do time como mandante na Libertadores, onde venceu duas vezes e perdeu uma, e na Copa do Brasil, onde ganhou o único jogo que disputou em casa por 9 a 1, a queda de desempenho fica ainda mais clara.

Se o desempenho em casa no Brasileirão fosse desconsiderado, o time teria 11 vitórias, um empate e uma derrota no Morumbi, totalizando 87.18% de aproveitamento em casa. Além disso, seriam 40 gols marcados em 13 jogos, uma média de 3.08 gols por partida e oito gols sofridos, 0,61 por jogo.

Ao adicionar os jogos do Campeonato Brasileiro, os números apresentam piora significante. O aproveitamento geral do Tricolor no Morumbi nesta temporada é de 72,55% (14,63% menor). Com 44 gols marcados e 13 sofridos em 17 jogos, a média de gols marcados por partida é de 2,59 (0,49 a menos) e a média de gols sofridos é de 0,76 por jogo (0,15 a mais). Com a queda de desempenho do time jogando em casa, o Tricolor segue sem vencer no Brasileirão. Após nove rodadas, o time acumula cinco empates e quatro derrotas na competição, somando apenas cinco pontos dos 27 já disputados até o momento.

O próximo jogo da equipe é fora de casa, nesta quarta-feira (7), às 21h30. O São Paulo viaja, nesta terça-feira (6), para Porto Alegre, RS, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela décima rodada do Brasileirão.

DESEMPENHO DO SÃO PAULO NO MORUMBI NESTA TEMPORADA

Campeonato Paulista: nove partidas, oito vitórias e um empate 26 gols marcados e seis sofridos