Desempenho do Ceará no Brasileirão Sub-17 é exaltado por treinador

Crédito: Treinador frisou 'espírito de grupo' em vitória do Vozão (Divulgação

Depois da estreia com vitória por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro Sub-17 enfrentando em casa o Atlético-GO, as palavras do técnico Álvaro Martins foram as mais elogiosas possíveis. >Quando é o próximo jogo do Vozão na temporada?Na sua visão, ficou a boa impressão de que o time soube ter controle emocional para lidar com o resultado adverso além de ressaltar, em mais de uma oportunidade, o 'espírito de grupo' que fez as qualidades individuais sobressaírem nos momentos certos.

- Gostei desse nosso primeiro jogo, acredito que foi uma partida com os nervos a flor da pele por causa da importância do campeonato. Os menos tiveram um espírito de grupo muito bom, foram aguerridos, tiveram maturidade para buscar um resultado adverso, e muita qualidade. Nossos lances de gol foram excelentes e nossas outras oportunidades também. De uma forma geral, o grupo foi bem legal, estamos valorizando o grupo cada vez mais para enaltecer as qualidades individuais. Fizemos todas as troas, e quem entrou, jogou bem - disse o treinador.

- O que eu mais gostei foi esse espírito de grupo, pois as outras coisas vêm naturalmente do processo, do treino, a evolução da equipe cria uma forma de jogar que se torna um certo padrão. Esse padrão vai até um certo ponto, quando entra a emotividade, como ocorreu no jogo. A partir dos 15, 20 minutos, tivemos que mostrar algo além disso, maturidade, espírito coletivo, valores de grupos, e isso foi fundamental para a vitória - acrescentou.