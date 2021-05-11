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Desempenho do Ceará no Brasileirão Sub-17 é exaltado por treinador

Equipe de Porangabuçu conseguiu vencer o Atlético-GO de virada por 2 a 1 atuando na Cidade Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 09:13

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:13

Crédito: Treinador frisou 'espírito de grupo' em vitória do Vozão (Divulgação
Depois da estreia com vitória por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro Sub-17 enfrentando em casa o Atlético-GO, as palavras do técnico Álvaro Martins foram as mais elogiosas possíveis. >Quando é o próximo jogo do Vozão na temporada?Na sua visão, ficou a boa impressão de que o time soube ter controle emocional para lidar com o resultado adverso além de ressaltar, em mais de uma oportunidade, o 'espírito de grupo' que fez as qualidades individuais sobressaírem nos momentos certos.
- Gostei desse nosso primeiro jogo, acredito que foi uma partida com os nervos a flor da pele por causa da importância do campeonato. Os menos tiveram um espírito de grupo muito bom, foram aguerridos, tiveram maturidade para buscar um resultado adverso, e muita qualidade. Nossos lances de gol foram excelentes e nossas outras oportunidades também. De uma forma geral, o grupo foi bem legal, estamos valorizando o grupo cada vez mais para enaltecer as qualidades individuais. Fizemos todas as troas, e quem entrou, jogou bem - disse o treinador.
- O que eu mais gostei foi esse espírito de grupo, pois as outras coisas vêm naturalmente do processo, do treino, a evolução da equipe cria uma forma de jogar que se torna um certo padrão. Esse padrão vai até um certo ponto, quando entra a emotividade, como ocorreu no jogo. A partir dos 15, 20 minutos, tivemos que mostrar algo além disso, maturidade, espírito coletivo, valores de grupos, e isso foi fundamental para a vitória - acrescentou.
O próximo desafio da equipe de Álvaro Martins promete também ser bastante complicado pois, no próximo sábado (15) às 15h (de Brasília), o Ceará visita o Flamengo no CT da Gávea, no Rio de Janeiro.

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