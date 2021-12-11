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futebol

Desejo de Muricy, renovação de Arboleda com o São Paulo segue travada

Zagueiro equatoriano tem vínculo com o São Paulo até 25 de junho de 2022, sendo assim já poderá assinar pré-contrato daqui a 15 dias. Valorização salarial continua como 'entrave'...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 09:36

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 09:36

O São Paulo segue tendo uma missão nesta janela de transferências: renovar o contrato do zagueiro equatoriano Robert Arboleda. Com vínculo até 25 de junho de 2022, o defensor poderá assinar um pré-contrato com outra equipe daqui a 15 dias. Sendo assim, o Tricolor deseja resolver a situação o quanto antes para não ter concorrência. Segundo apurou o LANCE!, a negociação segue travada devido aos valores. Arboleda deseja uma valorização salarial, mas a grave crise financeira do São Paulo dificulta um acordo com o equatoriano. As negociações seguem e apesar dos impasses, as=mbas as partes confiam em um final feliz.
O defensor deseja seguir no São Paulo. A reportagem ouviu pessoas ligadas ao jogador, que ressaltaram o desejo do atleta, que está adaptado ao clube, onde atua desde 2017 e tem o carinho dos torcedores. No mês passado, a torcida realizou uma campanha nas redes sociais com a #RenovaArboleda.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Em live com os jornalistas Arnaldo e Tironi, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, falou sobre a situação das conversas com o zagueiro. Ele ressaltou que a parte financeira é o entrave para o desfecho da negociação.
- Nós estamos conversando com ele faz tempo. Nós sabemos da dificuldade de conversar com o jogador nesse nível. Ele está entregando muito em campo e fora também, todo mundo gosta dele aqui. Só que envolve aquela coisa de dinheiro e isso sempre pega. É demorado e não é simples. A quantia não é pouca porque é um contrato longo. Sempre conversei com ele e não é de agora, para acertar com ele. Estão conversando com os empresários quase todos os dias, e ai é mais a parte financeira. Mas temos esperança e conversando novamente hoje porque é um cara importante para a gente. Se perde o Arboleda e olha no mercado, não se encontra um parecido. Na minha opinião ele é um dos melhores zagueiros do País - disse Muricy.
Crédito: ArboledasegueemnegociaçõespararenovarcontratocomoSãoPaulo(Foto:FernandoRoberto/AgênciaFutpress

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