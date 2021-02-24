Desde dezembro sem atuar, Diogo Jota retorna aos treinos no Liverpool

Desde 9 de dezembro sem atuar, Diogo Jota está de volta. O Liverpool confirmou que o português treinou normalmente com o restante do elenco e recupera sua melhor forma física. A dúvida agora é se o atacante estará em campo contra o Sheffield United, na próxima rodada da Premier League.
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Diogo Jota ficou 17 jogos de fora. O atacante teve uma lesão no joelho durante a partida contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões.Na atual temporada com a camisa do Liverpool, Jota tem nove gols marcados em 17 partidas.