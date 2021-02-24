AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Desde dezembro sem atuar, Diogo Jota retorna aos treinos no Liverpool

Atacante vivia grande fase quando se lesionou. Ele perdeu 17 jogos, mas deve estar apto para retornar na próxima rodada da Premier League...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 12:07
Crédito: Divulgação/Liverpool
Desde 9 de dezembro sem atuar, Diogo Jota está de volta. O Liverpool confirmou que o português treinou normalmente com o restante do elenco e recupera sua melhor forma física. A dúvida agora é se o atacante estará em campo contra o Sheffield United, na próxima rodada da Premier League.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS
Diogo Jota ficou 17 jogos de fora. O atacante teve uma lesão no joelho durante a partida contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões.Na atual temporada com a camisa do Liverpool, Jota tem nove gols marcados em 17 partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Militar
Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Piúma
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026
Imagem de destaque
Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em área de 'fan zone' da Copa na Califórnia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados