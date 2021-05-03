'Desde a saída do Diniz, a gente tem mostrado evolução': Luciano fala sobre bom momento do São Paulo

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Nesta segunda-feira (3), o atacante Luciano, do São Paulo, participou de uma entrevista no programa Seleção SporTV para falar do momento atual do clube. O camisa 11 conversou sobre o empate no clássico contra o Corinthians, no último domingo (2) e, também, sobre a nova fase que vive o Tricolor sob o comando de Hernán Crespo.SÃO PAULO LÍDER GERAL! VEJA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021!

Sobre o resultado do Majestoso, que colocou um fim à sequência de oito vitórias do São Paulo, o atacante lamentou, mas valorizou a reação do time e a liderança geral do Campeonato.

- É um adversário difícil, pode estar em um momento bom ou ruim, é clássico. A gente sabe que é decidido em detalhes e em dois detalhes a gente tomou os gols, mas soube reagir e acabou com o empate. A gente ficou triste pelo empate, mas é um ponto, a gente terminou líder geral do campeonato e isso que era mais importante - comentou Luciano.

Posteriormente, foi a vez de Luciano falar sobre o momento do time. O camisa 11 foi questionado sobre a diferença da nova gestão da equipe, capitaneada por Hernán Crespo, fazendo um comparativo entre a última temporada e este início de temporada.

Em sua resposta, Luciano teceu elogios ao argentino, apontando que, desde a saída de Fernando Diniz e a chegada de Crespo, o time evoluiu.

- Eu acho que essas mudanças para outras equipes afetam tanto pro lado positivo quando pro lado negativo. Pra gente, desde a saída do Diniz, a gente tem mostrado evolução. Com os atletas que chegaram agora, também, chegaram muito bem, grandes atletas, que foram campeões e vieram para somar. Acho que está sendo uma mudança boa para a gente, o estilo de jogo do Hernán é diferente do Diniz, mas eu acho que está sendo uma coisa boa, até pelo início de temporada - avaliou o atacante.Entretanto, em meio a tantos elogios, Luciano fez questão de mostrar cautela, reafirmando que é necessário ter humildade e entender que o trabalho está apenas começando.

- A gente ainda está no começo, tem que manter os pés no chão, porque a gente não ganhou nada, a gente está apenas no início de um trabalho, de uma nova gestão - concluiu Luciano.O atacante foi o destaque do time na última temporada, sendo o principal nome da campanha que quase rendeu o título do Campeonato Brasileiro ao Tricolor. Luciano foi, inclusive, o artilheiro da competição.

Nesta temporada, porém, o atleta mostra dificuldade de engrenar e, após fazer o gol de empate nos minutos finais do clássico contra o Corinthians, encerrou um jejum de gols.

Após o Majestoso, Luciano comemorou seu gol, afirmando como é importante para sua confiança. O atacante teve problemas pessoais no início da temporada e é possível que isso possa ter interferido em seu desempenho.

Com o jejum de gols encerrado, Luciano deve voltar a campo na próxima quarta-feira (5), quando o São Paulo enfrenta o Racing, da Argentina, fora de casa, pela Libertadores. A bola rola às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires.