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futebol

Descobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômeno

Ernier Brandts foi um dos responsáveis por levar craque brasileiro para o PSV em 1994. Assistente diz que atacante era diferente e citou as principais qualidades do camisa nove...

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2020 às 14:47
Crédito: Timo Pylvanainen/Arquivo Lance!
Em 1993, Ernie Brandts descobriu Ronaldo no futebol brasileiro e foi responsável por levar o craque para o PSV. Há 25 anos, o atacante foi artilheiro do Campeonato Holandês e deu um passo importante para a consolidação de sua carreira no futebol europeu. O assistente técnico conta ao “Voetball” sobre suas primeiras impressões do fenômeno.
- Eu não acreditava no que via. Ronaldo era fisicamente forte, agressivo, com aceleração incrível, um chute forte e uma grande capacidade de marcar. Era de outro planeta. Eu imediatamente duvidei da idade dele. Não havia como ele ser tão bom aos 16 anos.
Brandts afirma que o PSV demorou para contratar o jogador por esperar ele ser convocado para a Copa do Mundo de 1994.
- O PSV esperou muito. Dez meses depois que vi Ronaldo, Kees Ploegsma Junior disse ao seu pai, que havia sido presidente no clube que o “Ronaldo, de quem Ernie falava, estava na Seleção Brasileira na Copa do Mundo”. Foi então que o PSV entrou em ação.
Após uma passagem curta pelo futebol holandês, o craque brasileiro teve uma temporada com a camisa do Barcelona antes de se mudar para a Inter de Milão e fazer sucesso no clube. Ronaldo depois foi para o Real Madrid, equipe em que mais jogou na carreira até ir para o Milan, onde encerrou sua carreira na Europa.E MAIS:Treino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterPayet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros'Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à InglaterraApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contrataçõesHistórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que Maradona E MAIS:

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