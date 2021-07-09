Deschamps tem permanência garantida na França até a Copa do Mundo, mas Zidane já faz sombra

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Eliminado da Eurocopa com a seleção francesa nas oitavas de final, o técnico Didier Deschamps não deixará o comando das Les Bleus. De acordo com o próprio presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graet, o comandante seguirá no cargo até a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Se Didier Deschamps será o técnico da França na próxima Copa do Mundo no Qatar? A resposta é sim. Eu o recebi ontem. A pergunta foi respondida em apenas três minutos. Sua vontade de continuar era muito forte, assim como a minha - disse Le Graet ao jornal "Le Figaro".

O dirigente francês, entretanto, não falou a respeito da sequência após o Mundial. E, neste cenário, entra a figura de Zinédine Zidane, que deixou o Real Madrid recentemente. A imprensa francesa tem noticiado que o ex-camisa 10 é o nome cotado para substituir Didier Deschamps.

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