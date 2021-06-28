Deschamps impôs abstinência sexual antes de eliminação da França na Eurocopa

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O treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps, impôs abstinência sexual para os jogadores convocados para a Eurocopa antes da eliminação da França para a Suíça nesta segunda-feira. O técnico garante que deseja apenas foco nas partidas.

Veja o mata-mata da EurocopaSegundo o jornal francês 'Le Parisien', Didier Deschamps impôs um regime de abstinência sexual no elenco da França. Os jogadores não podem sequer ter o mínimo de contato físico com suas companheiras.

- É difícil, mas não pode ser feito de outra forma. Você tem que aceitar - disse o atacante Antoine Griezmann, uma das estrelas da Seleção Francesa e do Barcelona.

Além da proibição do contato com esposas e namoradas, Didier Deschamps também não permite que os jogadores também tenham dias com membros de suas famílias. Os atletas também estavam sob vigilância caso tentassem quebrar a regra.

- A abstinência não cria tensão, mas é um tema polêmico. Até porque fica difícil nem mesmo poder dar um beijo ou um carinho na sua esposa ou namorada - comentou um membro da comissão técnica francesa que não teve o seu nome revelado.