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Deschamps impôs abstinência sexual antes de eliminação da França na Eurocopa

Treinador da Seleção Francesa estabeleceu que os jogadores não poderiam ter contato com suas esposas e namoradas...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 19:12
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
O treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps, impôs abstinência sexual para os jogadores convocados para a Eurocopa antes da eliminação da França para a Suíça nesta segunda-feira. O técnico garante que deseja apenas foco nas partidas.
Veja o mata-mata da EurocopaSegundo o jornal francês 'Le Parisien', Didier Deschamps impôs um regime de abstinência sexual no elenco da França. Os jogadores não podem sequer ter o mínimo de contato físico com suas companheiras.
- É difícil, mas não pode ser feito de outra forma. Você tem que aceitar - disse o atacante Antoine Griezmann, uma das estrelas da Seleção Francesa e do Barcelona.
Além da proibição do contato com esposas e namoradas, Didier Deschamps também não permite que os jogadores também tenham dias com membros de suas famílias. Os atletas também estavam sob vigilância caso tentassem quebrar a regra.
- A abstinência não cria tensão, mas é um tema polêmico. Até porque fica difícil nem mesmo poder dar um beijo ou um carinho na sua esposa ou namorada - comentou um membro da comissão técnica francesa que não teve o seu nome revelado.
Deschamps acreditou que o regime imposto por ele resultaria no foco total dos atletas na partida. Ainda assim, a França perdeu nos pênaltis para a Suíça nas oitavas de final, e despediu-se da Eurocopa.

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