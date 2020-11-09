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futebol

Deschamps defende Varane após goleada para o Valencia: 'Não é o único culpado'

Zagueiro francês foi muito criticado pela derrota de 4 a 1 do
Real Madrid, na qual ele marcou contra a própria equipe...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 16:25
Crédito: Yuri Kadobnov / AFP
Após a goleada sofrida pelo Real Madrid por 4 a 1 para o Valencia, Raphael Varane foi alvo de muitas críticas pelo seu gol contra. Para Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, o zagueiro não é o único culpado pela derrota.
- Ele não jogará na quarta-feira. Sua equipe perdeu, mas ele não é o único responsável. Eu julgo os jogadores por um período maior e não apenas por um jogo. Não questiono o valor de um jogador por uma má exibição - disse.A França joga contra Portugal pela quinta rodada da Liga das Nações no próximo sábado (14), às 16h45 (horário de Brasília).

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