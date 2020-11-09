Deschamps defende Varane após goleada para o Valencia: 'Não é o único culpado'

Após a goleada sofrida pelo Real Madrid por 4 a 1 para o Valencia, Raphael Varane foi alvo de muitas críticas pelo seu gol contra. Para Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, o zagueiro não é o único culpado pela derrota.

- Ele não jogará na quarta-feira. Sua equipe perdeu, mas ele não é o único responsável. Eu julgo os jogadores por um período maior e não apenas por um jogo. Não questiono o valor de um jogador por uma má exibição - disse.A França joga contra Portugal pela quinta rodada da Liga das Nações no próximo sábado (14), às 16h45 (horário de Brasília).