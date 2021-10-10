Deschamps comenta título e virada da França na Nations League: 'Muito orgulhoso'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

A Seleção Francesa conquistou a Nations League neste domingo ao vencer a Seleção Espanhola pelo placar de 2 a 1 com gols de Karim Benzema e Kylian Mbappé. Após o jogo, o treinador da França, Didier Deschamps, elogiou os seus jogadores.- Estou muito orgulhoso e muito feliz pelos jogadores. Ficamos para trás em ambas as partidas. Hoje empatamos rapidamente depois de ir para trás. Além do talento que temos nesta equipe, há também seu caráter e mentalidade, e estou muito orgulhoso dos jogadores - disse Deschamps.

Didier Deschamps também falou sobre o foco de seu elenco para conquistar a competição em uma virada importante neste domingo contra os espanhóis no final da segunda etapa.

- Havia um troféu em jogo. Os jogadores são concorrentes e eu também. Fizemos tudo o que podíamos para chegar aqui. Quando você está em uma final, é sempre melhor vencê-la - falou o treinador da Seleção Francesa.

Em entrevista coletiva, o Deschamps elogiou o desempenho de Karim Benzema, autor do gol de empate da França contra a Espanha. O jogador do Real Madrid ficou fora da Seleção Francesa por anos.