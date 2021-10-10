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futebol

Deschamps comenta título e virada da França na Nations League: 'Muito orgulhoso'

Treinador da Seleção Francesa falou sobre o título da França por 2 a 1 em virada contra a Espana na Nations League...

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 19:44
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Seleção Francesa conquistou a Nations League neste domingo ao vencer a Seleção Espanhola pelo placar de 2 a 1 com gols de Karim Benzema e Kylian Mbappé. Após o jogo, o treinador da França, Didier Deschamps, elogiou os seus jogadores.- Estou muito orgulhoso e muito feliz pelos jogadores. Ficamos para trás em ambas as partidas. Hoje empatamos rapidamente depois de ir para trás. Além do talento que temos nesta equipe, há também seu caráter e mentalidade, e estou muito orgulhoso dos jogadores - disse Deschamps.
Didier Deschamps também falou sobre o foco de seu elenco para conquistar a competição em uma virada importante neste domingo contra os espanhóis no final da segunda etapa.
- Havia um troféu em jogo. Os jogadores são concorrentes e eu também. Fizemos tudo o que podíamos para chegar aqui. Quando você está em uma final, é sempre melhor vencê-la - falou o treinador da Seleção Francesa.
Em entrevista coletiva, o Deschamps elogiou o desempenho de Karim Benzema, autor do gol de empate da França contra a Espanha. O jogador do Real Madrid ficou fora da Seleção Francesa por anos.
- O Karim (Benzema) é um jogador vital para nós e provou isso nestes dois jogos. Ele tem qualidades óbvias e uma grande vontade de vencer. É algo que ele transmite para outros jogadores. Estou feliz por ele. Ele não terá mais quatro ou cinco competições internacionais em sua carreira. Ele foi muito importante para nós na vitória desta Liga das Nações - concluiu.

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