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Deschamps alerta Lampard para excesso de jogos de Giroud

Técnico francês está feliz pelo momento vivido pelo atacante, mas teme que excesso de partidas possa causar alguma lesão. Antes, Deschamps alertava para poucos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 11:08

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 11:08

Crédito: AFP
Após alertar Giroud para os poucos minutos que vinha tendo com a camisa do Chelsea, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, afirmou que não é bom para o centroavante que Frank Lampard o coloque para jogar três vezes na semana. Em conferência após o sorteio dos grupos das eliminatórias para a Copa do Mundo, o veterano se mostrou feliz pelo momento do atleta.
- Estou feliz por ele e espero que isso possa durar. Se Lampard decidir colocá-lo três vezes na semana, não é o ideal. O meio termo é bom e que ele aproveite esse período. Ele é um dos melhores atacantes a nível internacional.Giroud estava pensando em se transferir na janela de janeiro por conta da alta competitividade no setor ofensivo dos Blues e devido ao sonho de participar da Eurocopa 2021. Nos jogos contra Sevilla e Leeds, o artilheiro apareceu na equipe titular e marcou gols em ambos os duelos, sendo um dos protagonistas da equipe.

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