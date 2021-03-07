Descanso de dois dias: São Paulo tem planejamento para evitar desgaste

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Com a pandemia, o calendário do futebol brasileiro, que já era apertado, se espremeu mais ainda. Sem pré-temporada, o Campeonato Paulista de 2021 começou três dias após o final do Brasileirão de 2020, em 25 de fevereiro.

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Nesse intervalo de dez dias, o São Paulo jogou quatro vezes, contra Flamengo, no dia 25, Botafogo-SP, dia 28, Inter de Limeira, no dia 03 e Santos, no último dia 07. Nesses jogos, foram três vitórias, um empate e a estreia do novo técnico, Hernán Crespo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Com uma rotina bem puxada, o São Paulo teme um desgaste elevado do jogadores. Com uma semana livre de treinamentos antes de enfrentar o Novorizontino, no próximo sábado (13), fora de casa, o elenco são-paulino deve ganhar dois dias de folga, segundo o técnico Crespo.

- Quanto ao descanso, há uma programação. Viemos de três jogos e agora podemos ter dois dias de folga. Férias impossível, porque a situação geral de todo o mundo é muito difícil. Mas nesse caso podemos dar dois dias livres para se recuperar depois de tanto esforço físico. Faz parte da preparação descansar - disse o argentino, em entrevista coletiva após a goleada no San-São.