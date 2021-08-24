Desatenção? Mais de 85% dos gols tomados pelo Botafogo na Série B foram no segundo tempo dos jogos

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

No último domingo, o Botafogo passou por um sufoco: após abrir 3 a 0 com facilidade sobre o Vila Nova, o time goiano fez dois gols no segundo tempo e chegou a colocar bolas na trave, ameaçando um empate. A situação de pressão para o Alvinegro não é novidade: o time levou mais gols na Série B do Brasileirão durante as etapas complementares das partidas.

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Das 22 vezes que o Glorioso foi vazado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 19 foram no segundo tempo - ou seja, o Botafogo tomou apenas três gols durante as etapas iniciais dos jogos do campeonato nacional.

Em termos proporcionais, 86,3% das vezes que o Botafogo foi vazado na Série B do Campeonato Brasileiro aconteceram nos últimos 45 minutos das partidas. Portanto, apenas 13,7% saíram na etapa inicial.Desatenção? Diante do Vila Nova, o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, que comandou o time por conta da suspensão de Enderson Moreira, afirmou que o Botafogo deu uma "relaxada natural" e pode ter ficar ansioso por uma vitória precoce ao colocar 3 a 0 sobre o Vila Nova.

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