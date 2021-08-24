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Desatenção? Mais de 85% dos gols tomados pelo Botafogo na Série B foram no segundo tempo dos jogos

Alvinegro foi vazado em apenas três oportunidades durante o primeiro tempo na Série B do Brasileirão até aqui; história na etapa complementar é bem diferente...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 05:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
No último domingo, o Botafogo passou por um sufoco: após abrir 3 a 0 com facilidade sobre o Vila Nova, o time goiano fez dois gols no segundo tempo e chegou a colocar bolas na trave, ameaçando um empate. A situação de pressão para o Alvinegro não é novidade: o time levou mais gols na Série B do Brasileirão durante as etapas complementares das partidas.
+ Jogo decisivo na Série B e mata-mata na base: veja quais são os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana
Das 22 vezes que o Glorioso foi vazado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 19 foram no segundo tempo - ou seja, o Botafogo tomou apenas três gols durante as etapas iniciais dos jogos do campeonato nacional.
Em termos proporcionais, 86,3% das vezes que o Botafogo foi vazado na Série B do Campeonato Brasileiro aconteceram nos últimos 45 minutos das partidas. Portanto, apenas 13,7% saíram na etapa inicial.Desatenção? Diante do Vila Nova, o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, que comandou o time por conta da suspensão de Enderson Moreira, afirmou que o Botafogo deu uma "relaxada natural" e pode ter ficar ansioso por uma vitória precoce ao colocar 3 a 0 sobre o Vila Nova.
+ Confira e simule a tabela da Série B
O fato é que o nível do sistema do Botafogo como um todo não caiu na etapa complementar apenas diante dos goianos, no último domingo. Esta tem sido uma constante em toda a Série B.

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