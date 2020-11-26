Desatenção e vacilos provocam empate do São Paulo; leia análise

O São Paulo perdeu uma grande chance de chegar mais perto da liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Ceará, em Fortaleza. Isso porque a equipe dominou as ações na maior parte do jogo e desperdiçou boas chances para sair vencedor do confronto.

Para se ter uma ideia, o Tricolor teve ao todo 69% de posse de bola, sendo 67% no primeiro tempo e 70% na segunda etapa. Se contarmos as finalizações, o São Paulo chutou 18 vezes, contra 11 do Ceará. Porém, faltou acertar a pontaria, já que somente quatro acertaram o gol cearense.

E nessa estatística que podemos ver o primeiro vacilo. Com tantas chances criadas, os comandados de Fernando Diniz poderiam ter tido mais capricho e acertado as finalizações para terem uma chance maior de ganhar o jogo. Segundo o 'SofaScore', somente Luciano e Vitor Bueno, que entrou no segundo tempo, acertaram o gol do Ceará entre os homens de frente. Vale lembrar que o gol do São Paulo foi feito pelo zagueiro Diego Costa.Outro fator foi chave para o empate foi a desatenção na saída de bola, algo que vem sendo recorrente nos jogos do clube. No empate de ontem, Pablo saiu jogando de forma errada, começando o lance que terminou em gol de empate do Ceará, logo no primeiro minuto da segunda etapa. De 659 passes, o São Paulo acertou 587, uma precisão de 89%, de acordo com o 'SofaScore'.