Desafogou! Sampaio Corrêa sai da lanterna na Série B goleando o Avaí

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Pela penúltima partida da 10ª Rodada da Série B do Brasileirão, o Sampaio Corrêa visitou o Avaí na Ressacada nesse domingo (20) e obteve uma grande vitória como visitante por 5 a 2. O marcador fez com que o time de São Luis saísse da última para a 18ª posição com sete unidades enquanto o time Azzurra, parando nos 10 pontos em 12º, vê o Z4 ficar a apenas duas unidades de distância.

ERROU E PAGOU

Desde o início da partida, os catarinense não conseguiam construir as jogadas baseado no fato de que tinha por mais tempo a bola nos pés e via seu adversário mais retraído, claramente visando a estratégia do contra-ataque nos espaços do Avaí.

E, se o time Azzurra não conseguia criar também em muito pelos erros de passe, foi em um erro de saída de jogo por parte do goleiro Lucas Frigeri que o Sampaio Corrêa abriu a contagem. Depois do camisa 1 catarinense tocar nos pés do atacante Caio Dantas, o avante não teve dúvidas em tocar no contrapé de Lucas, mandando no canto esquerdo enquanto o goleiro já caía para o direito.

EFICIÊNCIA ESBANJADA

O cenário do confronto não sofreu grandes alterações, principalmente em relação a como o Avaí cometia erros de passe e conclusão os quais o Sampaio capitalizava aumentando sua vantagem. Foi desse jeito que Marcinho, em contra-ataque montado com Pimentinha sendo acionado pela direita e recebendo o passe de volta, bateu forte e viu Frigeri bater na bola, mas sem evitar o segundo gol maranhense aos 28 minutos.

Aos 39, foi a vez de Marcinho ser o "garçom" para o zagueiro Daniel Felipe batendo falta do lado esquerdo do ataque na cabeça do zagueiro que testou no canto em que estava Lucas Frigeri. Antes do intervalo, os anfitriões chegaram a deixar o panorama da situação menos negativo quando o zagueiro Rafael Pereira concluiu bem de cabeça o escanteio batido por Valdivia e marcou o primeiro do Avaí na partida.

PRA RATIFICAR A GOLEADA

Tentando mudar o panorama, logo na volta do intervalo o técnico Geninho colocou nomes mais ofensivos na equipe como Gastón Rodríguez, Getúlio e Arnaldo nas vagas de Ralf, Kelvin e Felipe. Contudo, a desorganização defensiva avaiana ainda falava mais alto do que o um possível aumento de opções na frente, aproveitada pelo Sampaio quando Vinícius Kiss deu passe ótimo em profundidade e Caio Dantas bateu na diagonal, fugindo de Frigeri, balançando as redes adversárias.