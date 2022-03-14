Derrotado, Felipe Conceição 'aprova' Náutico em clássico diante do Sport

No último sábado, o Náutico recebeu o Sport nos Aflitos e apresentou um bom volume de jogo, mas insuficiente para derrotar o rival, que levou a melhor por 2 a 1.

‘A equipe fez um grande jogo. Estou muito satisfeito pelo desempenho da equipe. É lógico que o resultado é amargo, mas o desempenho mostrou uma evolução boa, contra um adversário difícil e concorrente direto na Série B. A expectativa depois de um grande jogo desse é a melhor possível para a reta final do Pernambucano, a reta final da Copa do Nordeste e, principalmente, para a Série B’, garantiu.