Derrotado, Felipe Conceição 'aprova' Náutico em clássico diante do Sport

No último sábado, o Náutico recebeu o Sport nos Aflitos e apresentou um bom volume de jogo, mas insuficiente para derrotar o rival, que levou a melhor por 2 a 1.
Apesar do resultado negativo, o técnico Felipe Conceição gostou do que viu dentro das quatro linhas e saiu em defesa do seu elenco.
‘A equipe fez um grande jogo. Estou muito satisfeito pelo desempenho da equipe. É lógico que o resultado é amargo, mas o desempenho mostrou uma evolução boa, contra um adversário difícil e concorrente direto na Série B. A expectativa depois de um grande jogo desse é a melhor possível para a reta final do Pernambucano, a reta final da Copa do Nordeste e, principalmente, para a Série B’, garantiu.
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Na rodada final do Campeonato Pernambucano, o Náutico encara o Santa Cruz, fora de casa.