Derrota para o Vila Nova pode ter alto custo para o Avaí pensando em G4

Crédito: Vila Nova x Avaí foi disputado no OBA (Douglas Monteiro/Divulgação/Vila Nova

Diante do alto equilíbrio existente na parte mais elevada da tabela de classificação na Série B, o inesperado revés do Avaí contra o Vila Nova, mesmo a partida ocorrendo em Goiânia, pode custar um alto preço aos comandados de Claudinei Oliveira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, neste momento, o clube já caiu para quinto lugar simplesmente por ter piorado seu saldo de gols para seis, igualando o antes quinto colocado Guarani, mas tendo menos tentos feitos na competição. Enquanto o time de Campinas fez 32, o Avaí tem dez a menos.

Para piorar a situação, três dos quatro times que acumulam menos de uma rodada de distância para os catarinenses (Náutico, Botafogo e Sampaio Corrêa) ainda irão atuar na competição. Enquanto os pernambucanos recebem o Vitória, o Bota visita o Coritiba e o Sampaio sai do Maranhão para duelar em Maceió contra o CSA.