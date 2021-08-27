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futebol

Derrota para o Vila Nova pode ter alto custo para o Avaí pensando em G4

Tendo já perdido uma posição por conta do saldo de gols, o time da Ressacada pode acabar a rodada em oitavo lugar...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 11:38
Crédito: Vila Nova x Avaí foi disputado no OBA (Douglas Monteiro/Divulgação/Vila Nova
Diante do alto equilíbrio existente na parte mais elevada da tabela de classificação na Série B, o inesperado revés do Avaí contra o Vila Nova, mesmo a partida ocorrendo em Goiânia, pode custar um alto preço aos comandados de Claudinei Oliveira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, neste momento, o clube já caiu para quinto lugar simplesmente por ter piorado seu saldo de gols para seis, igualando o antes quinto colocado Guarani, mas tendo menos tentos feitos na competição. Enquanto o time de Campinas fez 32, o Avaí tem dez a menos.
Para piorar a situação, três dos quatro times que acumulam menos de uma rodada de distância para os catarinenses (Náutico, Botafogo e Sampaio Corrêa) ainda irão atuar na competição. Enquanto os pernambucanos recebem o Vitória, o Bota visita o Coritiba e o Sampaio sai do Maranhão para duelar em Maceió contra o CSA.
Desta forma, a equipe que começou a 21ª Rodada almejando se aproximar do líder Coritiba e consolidar seu posto no G4 pode acabar ficando na oitava posição e tendo de torcer contra um número considerável de tropeços em busca de reaproximação do grupo dos quatro primeiros colocados.

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