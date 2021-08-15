Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Derrota para o São Paulo deixa situação do Grêmio no Z4 ainda mais delicada

Com revés no Morumbi, equipe pode terminar a 16ª rodada a sete pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 23:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 23:31
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após vencer a Chapecoense no início da semana, o Grêmio chegou empolgado para encarar o São Paulo, mas acabou derrotado por 2 a 1 na noite deste sábado (14), no Morumbi. O resultado manteve o time de Felipão na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas dez pontos conquistados.
+ Veja os resultados do Brasileirão no app do Lance!
A distância do Tricolor para o Sport, a primeira equipe fora do Z4, é de cinco pontos e pode ficar ainda maior ao fim da 16ª rodada. Caso o time pernambucano, América-MG e Cuiabá vençam seus compromissos, a distância para sair da zona de rebaixamento ficará em sete pontos.
Sendo assim, o Grêmio já não dependeria das suas forças para escapar do Z4 com os dois jogos atrasados que precisa fazer. Nesse caso, mesmo que derrote o Cuiabá, pela quinta rodada, e o Flamengo, pela segunda rodada, o Tricolor permaneceria na zona de descenso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados