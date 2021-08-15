Derrota para o São Paulo deixa situação do Grêmio no Z4 ainda mais delicada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após vencer a Chapecoense no início da semana, o Grêmio chegou empolgado para encarar o São Paulo, mas acabou derrotado por 2 a 1 na noite deste sábado (14), no Morumbi. O resultado manteve o time de Felipão na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas dez pontos conquistados.

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A distância do Tricolor para o Sport, a primeira equipe fora do Z4, é de cinco pontos e pode ficar ainda maior ao fim da 16ª rodada. Caso o time pernambucano, América-MG e Cuiabá vençam seus compromissos, a distância para sair da zona de rebaixamento ficará em sete pontos.