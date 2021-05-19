Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Derrota para o Racing quebra tabu de quase 50 anos do São Paulo

O Tricolor nunca havia perdido uma partida de Libertadores no Estádio do Morumbi diante de uma equipe argentina desde sua primeira participação na competição, em 1972...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Na última terça-feira (19), o São Paulo perdeu em casa, por 1 a 0, diante do Racing, da Argentina. O resultado adiou a possível classificação da equipe para o mata-mata da competição e, ainda, marcou a primeira derrota do Tricolor no Morumbi contra uma equipe argentina na história da Libertadores.VEJA COMO FICOU O GRUPO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES APÓS O JOGO!
Desde sua primeira participação na Libertadores, em 1972, o São Paulo nunca perdeu uma partida da competição jogando em seu estádio diante de um time da Argentina.
Ao todo, jogando dentro ou fora de casa, o Tricolor enfrentou clubes argentinos 31 vezes na Libertadores. Desses confrontos, o time paulista venceu 12, empatou seis e perdeu 13.
No Morumbi, contra equipes argentinas na Libertadores, o São Paulo entrou em campo 15 vezes, saindo vitorioso em 11 partidas, empatando outras três e perdendo apenas no jogo contra o Racing.Na partida de ida, no Estádio Presidente Perón, popularmente conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, o Tricolor empatou por 0 a 0. O time paulista nunca venceu o Racing na Libertadores.
O São Paulo volta a campo na quinta-feira (20), para enfrentar o seu rival, o Palmeiras, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 22h, no Allianz Parque.
Após poupar titulares no confronto diante do Racing, o Tricolor chega com força total para a decisão do estadual que pode tirar o clube de um jejum de quase nove anos sem títulos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados