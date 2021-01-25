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futebol

Derrota no Gre-Nal aumenta jejum de vitórias do Grêmio no Brasileirão

Revés no Beira-Rio faz o time chegar ao quarto duelo na competição sem saber o que é vencer...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:37
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Conhecido pela personalidade dentro e fora de campo, o técnico Renato Gaúcho terá uma semana complicada pela frente. Após o revés no Gre-Nal 429, o comandante viu o Grêmio ficar mais distante do título do Brasileirão.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Como se não bastasse a distância de 11 pontos para o líder Internacional, o treinador vai precisar quebrar uma seca de vitórias na competição em cima do Flamengo, concorrente direto do Colorado pelo troféu.
A última vitória do Tricolor no Brasileirão foi contra o Bahia. Na ocasião, o time gaúcho bateu o adversário por 2 a 1, em duelo disputado na Arena.
Desde o dia 6 e janeiro, o Grêmio voltou a campo mais quatro vezes e ficou longe de apresentar um bom desempenho, com três empates e uma derrota. Números que fizeram o time se distanciar dos primeiros colocados.
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
Nas sete rodadas finais do Brasileirão, o Tricolor terá pela frente o Flamengo (C), Coritiba (F), Santos (C), Botafogo (F), São Paulo (C), Athletico (C) e Bragantino (F).

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