Derrota no Gre-Nal aumenta jejum de vitórias do Grêmio no Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Conhecido pela personalidade dentro e fora de campo, o técnico Renato Gaúcho terá uma semana complicada pela frente. Após o revés no Gre-Nal 429, o comandante viu o Grêmio ficar mais distante do título do Brasileirão.

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Como se não bastasse a distância de 11 pontos para o líder Internacional, o treinador vai precisar quebrar uma seca de vitórias na competição em cima do Flamengo, concorrente direto do Colorado pelo troféu.

A última vitória do Tricolor no Brasileirão foi contra o Bahia. Na ocasião, o time gaúcho bateu o adversário por 2 a 1, em duelo disputado na Arena.

Desde o dia 6 e janeiro, o Grêmio voltou a campo mais quatro vezes e ficou longe de apresentar um bom desempenho, com três empates e uma derrota. Números que fizeram o time se distanciar dos primeiros colocados.

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