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futebol

Derrota no Chile deixa situação do Grêmio delicada na Libertadores

Apesar da vice-liderança na chave E, o Tricolor sente a pressão do América de Cali e Universidad Católica...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 00:13

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 00:13
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O sinal de alerta está ligado no Grêmio. Com a derrota diante da Universidad Católica, o Tricolor viu o time chileno diminuir para um ponto a vantagem brasileira na classificação do grupo E.Para deixar o cenário mais complicado, o próximo jogo do Tricolor é contra o Inter, no Beira-Rio. Em caso de novo revés e vitória no duelo entre Católica e América de Cali, o time de Renato Gaúcho deixa a zona de classificação.
Retrospecto contra o Inter
Apesar do momento complicado na Libertadores, o Tricolor vai se apegar aos últimos jogos contra o maior rival, onde apresenta uma invencibilidade desde 2018.
Nesta temporada, Grêmio e Inter se enfrentaram por quatro vezes, com três vitórias gremistas e apenas um empate.
Confira a classificação do grupo E:
1º Inter – 7 pontos2º Grêmio – 4 pontos3º América de Cali – 3 pontos4º Universidad Católica – 3 pontos

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