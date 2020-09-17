Derrota no Chile deixa situação do Grêmio delicada na Libertadores

O sinal de alerta está ligado no Grêmio. Com a derrota diante da Universidad Católica, o Tricolor viu o time chileno diminuir para um ponto a vantagem brasileira na classificação do grupo E.Para deixar o cenário mais complicado, o próximo jogo do Tricolor é contra o Inter, no Beira-Rio. Em caso de novo revés e vitória no duelo entre Católica e América de Cali, o time de Renato Gaúcho deixa a zona de classificação.
Retrospecto contra o Inter
Apesar do momento complicado na Libertadores, o Tricolor vai se apegar aos últimos jogos contra o maior rival, onde apresenta uma invencibilidade desde 2018.
Nesta temporada, Grêmio e Inter se enfrentaram por quatro vezes, com três vitórias gremistas e apenas um empate.
Confira a classificação do grupo E:
1º Inter – 7 pontos2º Grêmio – 4 pontos3º América de Cali – 3 pontos4º Universidad Católica – 3 pontos