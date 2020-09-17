Derrota no Chile deixa situação do Grêmio delicada na Libertadores

O sinal de alerta está ligado no Grêmio. Com a derrota diante da Universidad Católica, o Tricolor viu o time chileno diminuir para um ponto a vantagem brasileira na classificação do grupo E.Para deixar o cenário mais complicado, o próximo jogo do Tricolor é contra o Inter, no Beira-Rio. Em caso de novo revés e vitória no duelo entre Católica e América de Cali, o time de Renato Gaúcho deixa a zona de classificação.