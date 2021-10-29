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futebol

Derrota fora de casa deixa Náutico em baixa na briga pelo acesso

Timbu está com 45 pontos e precisa vencer todos os jogos para sonhar com uma vaga na elite nacional...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 15:41
Crédito: Divulgação/Volmer Perez
Após o revés contra o Brasil de Pelotas, a chance do Náutico garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro ficou por um fio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 45 pontos, o Timbu vê o Goiás, primeiro time do G-4, abrir oito pontos de vantagem nesta rodada.
Para ficar vivo e ter alguma chance de subir, o time de Hélio dos Anjos precisa vencer os seis duelos pela frente e torcer por tropeços dos rivais diretos.
Calendário
O próximo adversário do Náutico é o Brusque, que será na próxima terça-feira, no Augusto Bauer.

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