Derrota fora de casa deixa Náutico em baixa na briga pelo acesso

Crédito: Divulgação/Volmer Perez

Após o revés contra o Brasil de Pelotas, a chance do Náutico garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro ficou por um fio.

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Com 45 pontos, o Timbu vê o Goiás, primeiro time do G-4, abrir oito pontos de vantagem nesta rodada.

Para ficar vivo e ter alguma chance de subir, o time de Hélio dos Anjos precisa vencer os seis duelos pela frente e torcer por tropeços dos rivais diretos.

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