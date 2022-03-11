Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Derrota do São Paulo no Choque-Rei quebrou invencibilidade de quase dois anos no Morumbi pelo Paulistão

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:36

O São Paulo perdeu uma invencibilidade de quase dois anos no Morumbi pelo Campeonato Paulista, após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em clássico disputado na noite da última quinta-feira (10). A última derrota do Tricolor no estadual foi o fatídico jogo contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulista de 2020. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 3 a 2, de virada, e acabou eliminado da competição, em partida que até hoje é lembrada pelos torcedores são-paulinos.
De lá para cá, foram 13 jogos, com dez vitórias e três empates. Com Crespo, em 2021, ano do título estadual, o São Paulo venceu Santos (4x0), São Caetano (5x1), Red Bull Bragantino (1x0), Guarani (3x2), Santo André (2x0), Ferroviária (4x2), Mirassol (4x0) e Palmeiras, na final (2x0). Teve ainda o empate sem gols com o Botafogo-SP, na estreia.Já com Rogério Ceni neste ano, foram cinco jogos no Morumbi pelo Paulistão. A equipe empatou sem gols com o Ituano, venceu o Santo André (1x0), empatou novamente sem gols com a Inter de Limeira e venceu o Corinthians (1x0), antes de perder para o Palmeiras nesta semana.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados